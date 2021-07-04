Анна Ризатдинова рассказала о самом дорогом подарке от кавалера

Чтобы удивить гимнастку, мужчина потратил 12 тысяч долларов

Не секрет, что у известных спортсменок много поклонников. Не обделена вниманием кавалеров и бронзовый призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова. Гимнастка часто получала приглашения на свидания, которые не всегда были удачными. Об этом Новый канал узнал у нее за кулисами Improv Live Show.

– Бывало, что приходила с парнем в ресторан и после первых минут общения понимала, что это не мой человек. Вроде неудобно встать и уйти, ты должна из уважения просидеть с ним ближайший час, – говорит гимнастка. – Помню, был случай в Японии, когда русскоговорящий фотограф звал на свидание, а мне нужно было ему мягко отказать. В итоге он присылал и мне, и сыну подарки прямо из Азии.

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Многие поклонники не скупились на презенты.

– Самый дорогой подарок, который я получала, – часы за 12 тысяч долларов, – призналась Анна Ризатдинова Новому каналу. – А самый необычный – это когда мне сделали плакаты с моими гимнастическими фотографиями.

А вот позовут ли ее участники Improv Live Show Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий на «Быстрые свидания», и чем закончатся рандеву – смотрите в воскресенье в 23:20 на Новом канале.