Топ-5 крутых видов спорта на свежем воздухе от Александра Педана

Фризби, вейксерфинг и не только

Ведущий Improv Live Show (показывает Новый канал) Александр Педан обожает заниматься спортом. Он с детства приучает своих детей к физкультуре, а также популяризирует активный досуг среди молодежи. Саша поделился с Новым каналом любимыми видами спорта, которыми можно начать заниматься летом.

Бег

О пользе бега не знает разве что ленивый. Александр Педан тоже любит бегать. Это он делает и дома, и во время путешествий. Для бега не нужно иметь специальные навыки или крутую экипировку. Только желание и пару хороших кроссовок.

– Бег для меня – это ритуал, когда я один на один с собой, мыслями, тревогами, которые можно развеять, – делится Педан. – После пробежки чувствую себя в разы лучше – и физически, и морально. Бегать с кем-то всегда веселее, а еще это классная мотивация не лениться и не жалеть себя. Когда товарищ уже ждет под дверью, деваться некуда. Поэтому ловите секрет от Педана: самый простой способ начать бегать – найти себе партнера.

Велоспорт

Такая физическая активность дает не меньше пользы, чем бег. А еще она может стать познавательной, ведь кататься можно по разным маршрутам. Для первого велопутешествия следует выбирать знакомый путь и ехать слишком далеко, чтобы слишком не устать.

– В этом году открыли для Марика велосипед, – говорит звезда Нового канала. – Пока он ездит с дополнительными колесиками, но за две недели начал хорошо «летать». Теперь мы катаемся с ним вместе. А вот Лера не любит велосипеды, поэтому с ней мы гоняем на скейтах.

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Фризби

Еще один прикольный спорт – бросание тарелки. Играть в фризби можно большими и маленькими компаниями, а также с домашними любимцами.

– Попробуйте поиграть, это действительно весело, – советует Педан. – Спорт не изнурительный, но калорий сожжете немало. Придется бегать за тарелкой, приседать и наклоняться, чтобы ее достать.

Сапбординг

Это разновидность серфинга. Но доской управляют веслом. Для сапборда не нужны высокие волны, кататься можно в любом водоеме. Это легко только на первый взгляд – во время катания работают все мышцы тела, а еще тренируется чувство баланса.

– Для катания сапборд можно брать в аренду. В Киеве есть несколько точек, где легко найти нужное снаряжение. Я уверен, если загуглить, можно найти прокат досок в каждом городе, – рассказывает ведущий Improv Live Show. – Для сапбординга не надо ничего уметь или быть суперсерфером. Сначала катаешься на коленях с веслом, а потом становишься на ноги, когда чувствуешь баланс.

Вейксерфинг

Этот вид спорта помогает воплотить мечты о серфинге тем, кто не живет у океана. Спорт не из дешевых, но попробовать его хоть раз стоит.

– Вейксерфинг – это когда ты едешь на волне за катером, – объясняет Педан. – Для этого надо немножечко поучиться. Потому что не держишься за веревку, а скользишь по воде с помощью волны, которую создает катер.

А после активного досуга можно посмотреть Improv Live Show с ведущим Александром Педаном – каждое воскресенье в 23:00 на Новом канале.