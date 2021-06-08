Мишель Андраде – о неудачном свидании

За кулисами Improv Live Show артистка рассказала, как любовь повлияла на ее творчество

Украино-боливийская певица Мишель Андраде, которая недавно стала ведущей «Орел & Решка. Земляне », редко говорит о личной жизни. Звезда не скрывает, что находится в отношениях, но имя своего бойфренда раскрывать не хочет. Видимо, артистка боится сглазить новые отношения, потому что наконец нашла своего человека. Но на пути к настоящим чувствам, как оказалось на Improv Live Show, девушке пришлось пройти немало неудач.

– У меня были неудачные свидания, «не с тем человеком». Как-то знакомый пригласил меня на прогулку. Сначала мы просто гуляли, а потом он сказал: «Есть одно классное место, хочу тебе показать». Мы пришли на локацию с шикарным видом, там были свечи, розы и вино… Все очень романтично. Но рядом не было того самого человека, с которым хотелось бы разделить этот момент, – поделилась певица.

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Как призналась Мишель Андраде, с любовными перипетиями в жизни ей помогает справиться именно музыка и творчество. Она даже писала песни о неразделенной любви.

– Мне кажется, все мое творчество, начиная с песен Amor и Musica, заканчивая альбомами La primavera boliviana и Latino Ritmo – о любви, к тому же, безответной. А еще все эти песни – об одном и том же человеке… – заинтриговала знаменитость.

Не пропусти новый выпуск второго сезона Improv Live Show с Мишель Андраде сегодня в 20:00 на Новом канале