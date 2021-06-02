Заклеили клавиши и вызвали кальянщика: TAYANNA рассказала о приколах на концертах

Певица вспомнила, как коллеги шутили над ней

В Improv Live Show (шоу показывает Новый канал) звезды прокачивают свое чувство юмора. Они не просто смотрят миниатюры, которые разыгрывает четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий, но и играют в них. Певица TAYANNA также стала участницей шоу, а за его кулисами рассказала Новому каналу, как над ней подшучивают коллеги. Больше всего звезде достается во время «зеленки» – финального концерта тура. Тогда музыканты по традиции прикалываются друг над другом.

– У нас было много разных смешных ситуаций, все уже и не вспомнишь, – рассказала TAYANNA. – Как-то мои коллеги во время выступления вывели на сцену кальянщика. Он ходил по ней и предлагал людям в зале покурить. Как-то заклеили клавиши у клавишника скотчем. А еще раз вместо маленькой полулитровой бутылки воды вынесли на сцену баклажку в пять литров.

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К приколам певица относится с пониманием.

– Я люблю шутить и над собой, и над другими. Поэтому шутками меня сложно вывести из себя, – призналась она Новому каналу. – А вот дома бываю разной. Все зависит от ситуации. Но в большинстве случаев мы с сыном любим посмеяться и поприкалываться друг над другом.

Как TAYANNA помогала юмористам смешить зрителей – смотрите сегодня в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.