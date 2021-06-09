Александр Рудинский вспомнил о курьезе во время представления

Звезда сериала «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал) рассказал, как выкрутился из неудобной ситуации

Для актеров умение импровизировать на сцене не менее важно, чем отлично играть свои роли. Ведь никогда не знаешь, когда в жизни пригодится выкручиваться. Мастерство импровизации показал в Improv Live Show и Александр Рудинский, а потом вспомнил, как еще в начале своей актерской карьеры ему очень пригодилось это умение.

– Я только пришел работать в театр. Где-то за полгода меня вводили в спектакль «Кайдашева сім’я», – рассказал он Новому каналу. – Кайдашиху играла Наталья Сумская. У меня была роль ее сына Карпа. До спектакля у нас были репетиции, мы прекрасно все играли вместе. Вот вышел на свой первый спектакль перед зрителями. В зале – 800 человек! Во время одной очень тяжелой реплики я пошел немного не по сценарию и на весь зал со сцены сказал: «Блин!» А потом начал читать реплику сначала.

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Зрителей такая импровизация очень порадовала.

– Режиссер даже ничего мне не сказал после спектакля. Потому что это было и спонтанно, и очень смешно, – признается Александр. – А главное, я не растерялся.

А как актеру удавалась комическая импровизация с участниками Improv Live Show – смотрите на сайте Нового канала.