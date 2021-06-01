«За кілька хвилин до виступу весь колектив заявив, що йде»: Амадор Лопес – про розіграш колег

За лаштунками Improv Live Show артист поділився кумедною історією, через яку йому довелося неабияк понервувати

Зазвичай слово розіграш автоматично поєднують зі словом сміх. Але буває, що спочатку людина переживає стрес, а вже потім згадує цей момент, як один з найвеселіших у житті.

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– Мене якось дуже яскраво розіграли колеги, – поділився під час зйомок Improv Live Show україно-венесуельський хореограф та співак Амадор Лопес. – Жарти в нашому колективі присутні щороку 1 квітня. Так співпало, що в цей день ми святкуємо День народження балету і гурту Rumberos. Зазвичай розігруємо одне одного. Робимо це досить жорстко. Але якось весь колектив разом із директором об’єднався та пожартував з мене по-особливому. Ми були на гастролях. І от за кілька хвилин до виступу вони заявили, що не будуть виходити на сцену і просто зараз йдуть. У них була умова – або я піднімаю їм зарплату вдвічі, або вони закінчують свою роботу. Більше того – вони зробили це у формі SMS. Я був максимально розгублений. Взагалі не розумів, що відбувається, бо справді забув, що на календарі 1 квітня. Та за деякий час вони все ж прийшли, ми всі посміялися, привітали одне одного й пішли виступати.

Повний випуск Improv Live Show з Амадором Лопесом, Ігорем Ласточкіним та Tayanna дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу.