Рвав штани на сцені: Женя Кот розповів про курйози під час виступів

Хореограф згадав, як з нього жартували колеги

Зірковим гостям Improv Live Show (шоу показує Новий канал) доводиться приміряти на себе багато ролей. То вони ходять на побачення з імпровізаторами, то звільняються з роботи, а, буває, і стають живим реквізитом. Речами Валіка Міхієнка став і Женя Кот. З нього стріляли, на ньому їздили, по ньому говорили. Та до приколів та курйозів хореографу не звикати.

– Було таке, що під час виступів я мав ловити партнерку. Зловив, а сам впав – сів на п’яту точку. Бувало, що вимикалася фонограма, а я просто продовжував танцювати, – розповів танцівник Новому каналу. – Кілька разів рвав штани просто під час номеру. На щастя, це була зйомка, дублі, і я дотанцьовував усе, не звертаючи уваги на інцидент, а потім забігав за сцену, і там мені швиденько все зашивали. Та виходив і знову їх рвав. Це було дуже весело. Один з таких моментів, до речі, стався абсолютно нещодавно – на зйомках до Дня Незалежності. Знімали серед білого дня на Поштовій площі, а в мене от такий курйоз.

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А ще з Кота жартували колеги по сцені.

– Пам’ятаю, був номер, де хлопці виносили мене на сцену, як манекен, ставили, і вже з цієї позиції я починав свій сольний танець. І от якось вони винесли мене просто у глядацьку залу і поставили між рядами. Мені довелося починати номер там і, танцюючи, самотужки виходити на сцену, – сміється він.

А от як Женя Кот уміє жартувати, дивіться в Improv Live Show на сайті Нового каналу.