У Олени Шоптенко перед виходом на сцену вкрали бюстгальтер

Про розіграш від колег хореографиня розповіла за лаштунками Improv Live Show

Щовівторка Новий канал показує Improv Live Show, де чотири імпровізатори та зіркові гості доводять глядачів до сліз від сміху. Під час зйомок шоу українські знаменитості розповідали про найяскравіші розіграші в їхньому житті. Не обійшлося без пікантних історій.

– Мене дуже часто розігрували, забираючи речі, які дуже потрібні й важливі у певний момент. Це досить поширена штука серед танцівників, – поділилася за лаштунками хореографиня Олена Шоптенко. – Якось перед виступом зрозуміла, що мені не вистачає важливого елемента костюму – бюстгальтера. Я довго його шукала і нервувала. Чесно кажучи, думала, що буду танцювати без нього (сміється). Але потім, майже в останній момент, мені повернули «пропажу». Я встигла його одягнути й нормально виступити.

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На сцені Improv Live Show був справжній хореографічно-гумористичний вибух, адже участь у випуску разом із Оленою Шоптенко взяли Влад Яма та Євген Кот. Повний випуск дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. А свіжі порції імпровізацій вмикайте у вівторок о 20:00 в ефірі телеканалу.