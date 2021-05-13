5 прикольных фактов из детства ведущего Александра Педана

Мама ведущего Improv Live Show и «Эксы» (Новый канал) вспомнила, каким был звездный сын

Не секрет, что Александр Педан воспитывался в многодетной семье. Он был самым младшим, третьим сыном в семье хореографов Сергея и Валентины Педан. Семья жила довольно скромно. Каким Саша был в детстве? Несколько фактов о звездном сыне рассказала его мама.

Самостоятельный и активный

– Как и все дети, он играл, гонял на велосипеде, но был спокойнее братьев, – рассказывает женщина. – ложился спать в девять часов вечера, сам шел в кроватку. Телевизор и свет были включены, а Саша спал.

Рано пошел в садик

– Он хорошо заговорил где-то после полутора лет. Первое слово было «папа», – делится мама Валентина. – С ложки начал есть после двух лет, а в садик пошел в год и восемь месяцев.

«Он был пресный, как ЗОЖ» и «Вернулась из поездки с сыном под сердцем»: Оля Цибульская – о своих худшем и лучшем свиданиях

Рос без ремешка

– Сашу практически не наказывали за непослушание, потому что не было как, – смеется женщина. – Мы жили в очень маленькой квартирке, поэтому не могли даже поставить его в угол. Впятером размещались в одной комнате размером 17 квадратных метров.

Был хорошистом

– Учился он не на отлично, – вспоминает Валентина Педан, – но проблем не было. Только в первом классе не понимал, зачем его туда привели (смеется).

Кто заменит Василия Вирастюка: как богатырь с сыновьями спортом занимается

Играл в «Цыганской сказке»

– Мне греет душу момент, когда он впервые выступал в детской школе искусств. Играл прекрасно, – говорит мама звезды Нового канала. – Это была постановка в честь товарища, который умер.

Остался без двух зубов

– Самая большая выходка в детстве – это когда они упал с велосипеда и выбил два зуба, – улыбается мама Педана. – А еще приводил собак домой со словами: «Нам и эту надо».

Сейчас мама очень гордится звездным сыном и каждый вторник не пропускает возможность увидеть его в 20:00 в эфире Improv Live Show на Новом канале.