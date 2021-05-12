Кто заменит Василия Вирастюка: как богатырь с сыновьями спортом занимается

Спортсмен рассказал, какие секции посещают его дети, и планирует ли кто-то из них продолжить его карьеру

Обладатель титула «Самый сильный человек мира», спортсмен Василий Вирастюк вместе с женой Инной воспитывают троих сыновей. Среди нескольких правил в их семье самое главное – с детства прививать любовь к спорту. Поэтому парни занимаются волейболом и восточными единоборствами.

– Я каждый день делаю легкую зарядку, – рассказывает Василий за кулисами Improv Live Show (Новый канал). – Машу руками, ногами, наклоняюсь. Ничего силового не выполняю. Растягиваюсь, чтобы разогнать кровь и проснуться.

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Часто утреннюю зарядку делают всей семьей.

– А еще любим с самым младшим боксировать, – с улыбкой рассказывает спортсмен. – Саша надевает настоящие боксерские перчатки и бьет ними подушку. Моя же задача – удержать ее и спрятаться за ней.

Кстати, ни один сын Василия не хочет идти в большой спорт и продолжать дело отца.

– Я не расстраиваюсь, что они не хотят строить спортивную карьеру, – говорит спортсмен. – Главное, чтобы каждый нашел свое дело по душе.

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