Оля Цибульская – о своих худшем и лучшем свиданиях

Звезда рассказала о встрече, запомнившиеся на всю жизнь

Украинская певица Оля Цибульская тщательно скрывает свою семейную и любовную жизнь от посторонних глаз. До сих пор лишь избранные знают, как выглядит ее муж, потому что в социальных сетях селебрити показывает его редко, и то со спины. Но на тему отношений и свиданий в своей жизни Оля говорить соглашается. Особенно после того, как приняла участие в импровизации «Быстрые свидания» в Improv Live Show (Новый канал).

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Побывав на быстрых свиданиях с нашими импровизаторами в совершенно разных ролях, Оля Цибульская вспомнила свои хуже и лучше свидание в жизни.

– Худшее – когда пошла с подругой за компанию. Это было ее свидание. Я ходила на смотрины. Он был пресный, как ЗОЖ. Повел нас в кино. Я вышла на первых титрах. Она вышла за него замуж. У меня теперь ЗОЖ. А ей пресно всю жизнь. Фразу «Я тебе говорила» приберегу на тост в день их золотой свадьбы. А мое лучшее свидание было в Париже. Я полетела туда с мужем после длительной паузы в отношениях. И стоя под Эйфелевой башней, глядя в его глаза, поняла с кем хочу, что хочу и о «жить сейчас». Вернулась из поездки с сыном под сердцем, – вспомнила Оля Цибульская.

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