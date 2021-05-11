Как звезда Нового канала отметил день рождения

Известный юморист встретил праздник на съемочной площадке

Украинские селебритиз уже привыкли к тому, чтобы праздновать свои дни рождения на концертах, выступлениях и съемках. И все ради настроения аудитории. Не стал исключением и участник Improv Live Show Вова Шумко, который 9 мая провел свой день рождения на съемках новогодней романтической комедии «Как встретить Новый год и не стать Сантой».

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Участники съемочной команды проекта стали едва ли не первыми, кто поздравил актера с днем рождения, ведь съемки начались в шесть утра. Весь праздник Вова Шумко провел за работой, но с крутым настроением!

– Мне сразу налили бокал шампанского – так я позавтракал, потому что дома не успел (смеется). Съемочная группа очень хорошо поздравила – с тортиком. А потом мне устроили сюрприз: сказали, что у актрисы Даши Петрожицкой плохое настроение и попросили поговорить с ней. Когда я зашел в гримерку, там были накрыты столы с закусками, шампанским и свечами. И потом в течение съемочного дня я приходил в гримерку и доливал себе шампанского. Съемка длилась 20 часов, но я не жалею, что так провел свой день рождения. Это был колоссальный опыт! Говорят, как этот день встретишь, так год и проведешь. Поэтому я не против сниматься весь год, даже по двадцать часов, – поделился Вова Шумко.

Вместе со съемочной группой звезду Нового канала поздравляли Дарья Петрожицкая, Сергей Журавлев, Назар Грабарь, Екатерина Никитина, Ирина Басий и Петр Черный.

Не пропусти новые выпуски второго сезона Improv Live Show каждый вторник в 20:00 на Новом канале. А новогоднюю комедию «Как встретить Новый год и не стать Сантой» с участием Вовы Шумко смотри в кино уже в январе 2022 года!