«Мы не носки, но были бы прекрасной парой»: Оля Цибульская – о «подкатах» из Instagram
За кулисами Improv Live Show (Новый канал) известная певица показала сообщения из соцсети
Instagram известных людей – источник шуток и курьезов. Точнее, их direct. О личных сообщениях от фанатов рассказала певица Оля Цибульская. За кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, она призналась, как к ней «подкатывают» в Instagram.
– Я советую всем девушкам относиться к таким «диванным рыцарям» с иронией, а парням не злоупотреблять креативом и завоевывать красавиц действиями, а не словами, – говорит артистка. – А чтобы поднять вам настроение, сформировала топ-5 самых забавных ухаживаний.
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- «Киса! Если бы я был котом, то провел бы с тобой все девять жизней».
- «Мы не носки, но были бы прекрасной парой».
- «Оля, можете сбросить фотку со своей новой фотосессии? Хочу показать Деду Морозу, что я хочу на Новый год».
- «Моя девушка рассталась со мной, потому что я лайкаю и комментирую все твои фото. Получается, теперь ты моя девушка. Дай свой номер!»
- «Вы мне нравитесь, я буду настаивать».
– Я даже помню, как прикольно ответила на последнее: «В вашем возрасте настаивать нужно шишки на спирту и втирать в поясницу», – пошутила певица.
Это был только юмористический разогревчик! Чтобы посмеяться вволю, включайте Improv Live Show уже сегодня, 11 мая, в 20:00 на Новом канале. Вместе с импровизаторами и ведущим Александром Педаном будут зажигать Оля Цибульская, Василий Вирастюк и Виктор Гевко.