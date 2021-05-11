Оля Цибульская – о подкатах из Instagram

За кулисами Improv Live Show (Новый канал) известная певица показала сообщения из соцсети

Instagram известных людей – источник шуток и курьезов. Точнее, их direct. О личных сообщениях от фанатов рассказала певица Оля Цибульская. За кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, она призналась, как к ней «подкатывают» в Instagram.

– Я советую всем девушкам относиться к таким «диванным рыцарям» с иронией, а парням не злоупотреблять креативом и завоевывать красавиц действиями, а не словами, – говорит артистка. – А чтобы поднять вам настроение, сформировала топ-5 самых забавных ухаживаний.

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«Киса! Если бы я был котом, то провел бы с тобой все девять жизней». «Мы не носки, но были бы прекрасной парой». «Оля, можете сбросить фотку со своей новой фотосессии? Хочу показать Деду Морозу, что я хочу на Новый год». «Моя девушка рассталась со мной, потому что я лайкаю и комментирую все твои фото. Получается, теперь ты моя девушка. Дай свой номер!» «Вы мне нравитесь, я буду настаивать».

– Я даже помню, как прикольно ответила на последнее: «В вашем возрасте настаивать нужно шишки на спирту и втирать в поясницу», – пошутила певица.

Это был только юмористический разогревчик! Чтобы посмеяться вволю, включайте Improv Live Show уже сегодня, 11 мая, в 20:00 на Новом канале. Вместе с импровизаторами и ведущим Александром Педаном будут зажигать Оля Цибульская, Василий Вирастюк и Виктор Гевко.