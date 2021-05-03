Александр Педан – о том, почему некоторые мужчины выбирают девушек значительно моложе

Звезда Нового канала рассказал о причинах союзов с большой разницей в возрасте

Ведущий Improv Live Show и реалити «Эксы» Александр Педан за годы ведения проекта об отношениях между мужчинами и женщинами успел хорошо разобраться в их психологии. За два сезона он вместе с психологами проекта «Эксы» помогал парам понять, стоит ли им остаться вместе или лучше разойтись навсегда и искать кого-то другого.

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Поэтому, когда в YouTube-шоу «Между нами девочками» Сашу спросили о том, почему же некоторые мужчины выбирают себе девушек значительно моложе, Педан смог объяснить это с психологической точки зрения.

– Сейчас, скорее всего, речь идет о 50-летних мужиках, которые выбирают себе молодых девчонок. Дело в молодости. Если говорить о психологии, то есть несколько вариантов. Первый – кризис сорока, и понеслась. Некоторые нормальные мужики сублимируют в спорт, увлечения, jogging off, в работу, неважно. А те, которые плюс-минус зациклены на сексе, и им чего-то не хватает, ищут что-то новое. Все новое – хорошо забытое старое. Конечно же, молодая девушка рядом, по идее, это очень круто. Молодое тело приятнее, согласитесь, тактильно и по всем остальным характеристикам. Но они ведутся на тело, а потом часто оказывается, что там поговорить-то и не о чем. Ну, прикиньте, разница в 30 лет! Такие семьи могут состояться, если психологически он, как отец, ищет себе дочь, и у него добавляются отцовские инстинкты. Ты берешь себе молодую девчонку и выращиваешь ее. Это выбор каждого. Нельзя их судить, – считает Александр Педан.

Кстати, если ты хочешь разобраться, стоит ли тебе быть со своим бывшим, тогда заполняй анкету на участие в третьем сезоне реалити «Эксы». А пока смотри второй выпуск Improv Live Show с ведущим Александром Педаном каждый вторник в 20:00 на Новом канале