Владимиру Шумко – 34: интересные факты из жизни актера

Комик мечтал стать священником и воровал яблоки на продажу

Участник Improv Live Show Владимир Шумко успел покорить сердца телезрителей Нового канала. Харизматичный и веселый, он вмиг придумывает шутки на сцене. А 9 мая Шумко празднует свой день рождения! Новый канал вспомнил интересные моменты из жизни импровизатора, которые вас и удивят, и повеселят.

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Съел школьное пособие

– В школе был непослушным. Всегда смешил свой класс. Но ругали не меня, а тех, кто смеялся над моими шутками, – улыбается Шумко. – А я в этот момент делал вид, что очень серьезный ученик. Учителя частенько вызывали моих родителей, а родительские собрания начинались и заканчивались мной (смеется). Однажды с одноклассником мы съели рака из кабинета биологии. Мне в дневнике написали: «Купите в школу рака».

Воровал яблоки

– Когда учился на экономиста в сельхозуниверситете в Умани, нас отправили на практику в яблочные сады, – рассказывает Владимир Шумко Новому каналу. – Находятся они в небезызвестном Софиевском парке. Вместе с одногруппниками мы собирали там урожай. В саду культивировали яблоки сорта «Голден Делишес» – безумно вкусные. В один из дней мы поняли, что можем собирать урожай «налево». И начали торговать яблоками прямо в парке. Продавали их туристам вдвое дешевле, чем на базаре. Заработали тогда много денег и пошли на них дружно праздновать. Правда, торговля процветала всего несколько дней. Однажды наш бизнес прикрыли. Но не налоговики, а преподаватели, которые нас «спалили». Ох и получили мы тогда! Но, в целом, было весело.

Мечтал стать священником

– Родители часто водили меня в церковь. Замечал, что священник там главный – как актер на сцене. Очень нравилась черная ряса. Сейчас понимаю, что моя детская мечта стать священником вряд ли сбудется. Хотя…,– интригует Шумко.

Отбил будущую супругу у спортсмена

– Мы познакомились с Аней в ночном клубе, – говорит Вова. – Она работала администратором, а я пришел туда выступать. Девушка мне сразу понравилась, но у нее был парень – спортсмен. Мне, юмористу, предстояло отбить девушку у спортсмена! Вы понимаете, что я мог получить. Но не побоялся, чему очень рад. Ведь смог покорить ее сердце. Кстати, она рассказывала, что я ее очаровал именно юмором.

Ездил на «Жигулях» в Италию

– На «Жигулях» 99-й модели поехали с друзьями на свадьбу к однокласснице в Италию, – смеется юморист. – Представьте: через Польшу, Германию, Австрию… Конечно, все прошло благополучно. Мы нормально доехали и туда, и обратно. Но если бы не было этой истории, а мне рассказали такое, я бы ответил: «Да вы что? Я дурачок, по-вашему?» (смеется).

Как шутит Владимир Шумко – смотрите каждый вторник в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.