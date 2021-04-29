Александр Педан – о том, почему парни не хотят жениться

Звезда Нового канала ответил на вопрос, который интересует многих женщин

Наверное, нет такой девушки, которую не интересовало бы, почему парни так не хотят жениться и заводить семью. Этот вопрос стал еще более актуальным за последние десятилетия, когда возраст вступления в брак сместился с двадцати с небольшим до ближе к тридцати, а то и после этого возраста.

Поверь в чудо: Звезды Нового канала снялись в украинском фильме о Новом годе

«Нас спасают секс и юмор!»: Даша Астафьева – о дружбе с Соней Плакидюк

Так почему же парни не хотят жениться? На этот вопрос взялся ответить ведущий Improv Live Show Александр Педан в YouTube-шоу «Между нами девочками». В таких делах всегда лучше послушать мнение мужчины, особенно, когда он семьянин с 17-летним стажем.

– Потому что сцыкуны! (Смеется). Нет, слушайте, да это сейчас и не модно. А в чем смысл сразу жениться? Это говорит человек, который женат семнадцать лет. Если ты не дозрел до того, чтобы жить вместе, то этот статус, штамп нифига не даст. Так же, как и дети не объединят, поверьте. Штампик ничего не решает в отношениях, а иногда только мешает. Конечно, мужики боятся ответственности, когда надо жениться. Может, кому-то не хватает денег на свадьбу или на свадьбу мечты. Причин море! Но в первую очередь, скорее всего, боятся, – объяснил Александр Педан.

Смотри второй сезон Improv Live Show с Александром Педаном каждый вторник в 20:00 на Новом канале