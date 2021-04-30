Личный ТОП-5 фильмов апреля от участника Improv live Show Кости Трембовецкого

Звезда Нового канала поделился подборкой кино, которое больше всего поразило его в этом месяце

Ура! Мы дождались длинных майских выходных, а это значит, что теперь есть куча времени пересмотреть все, что откладывалось. Знаем, что в твоем списке наверняка хватает фильмов и сериалов must-see, но новоканальский киноман, участник Improv live Show Костя Трембовецкий решил подбросить тебе еще. Традиционно в конце месяца в его рубрике «Кинотоп от сценариста» появляется личный ТОП-5 фильмов, которые Костя Трембовецкий посмотрел в этом месяце, и советует посмотреть тебе.

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«Земля кочевников»

Как можно пройти мимо главного фильма этого месяца и, по совместительству, всего прошлого года? Если вы считаете себя киноманом, то уж обладателей «Оскара» точно надо смотреть. Тем более, у этого фильма их аж три – за лучший фильм, лучшую женскую роль и лучшего режиссера (всего второй раз в истории в этой номинации победила женщина). Правда, количество наград не значит, что этот фильм вам обязательно понравится. Это такая медитативная, лишенная какого-то нарратива история о современных американских кочевниках, которые путешествуют на фургончиках от штата к штату в поиске подработок. Если эта история сможет в вас откликнуться, вы получите невероятные эмоции. Если не откликнется, то будете плеваться «как такой фильм мог получить «Оскар?» И чтобы узнать, к какому варианту вы относитесь, надо смотреть.

«Перестрелка»

Мне очень нравятся работы режиссера Бена Уитли. И это, по-моему, его лучший фильм, и от того обидно, что он так недооценен. Завязка очень тривиальная – две бандитские группы приехали провернуть сделку «вы нам деньги – мы вам оружие». Как это всегда бывает, кого-то пытаются обмануть, это замечают, и начинается сама перестрелка. Одна огромная длинная перестрелка, которая будет продолжаться до самого конца фильма. Это как кто-то экранизировал партию в Conter-Strike, только все персонажи которой как будто вышли из фильмов Гая Ричи.

«Оверлорд»

Если вы любите трэшачок, то и читать ничего не надо – бегите и смотрите. А вот если не любите, то все равно не проходите мимо, потому что этот фильм умудряется ступить на поле трэша, не сойдя с поля «нормального» кино. Вторая мировая война. Группа американских военных узнает о тайных опытах нацистов, возвращающих к жизни умерших солдат. Вот такое заведение с фильмов категории Б, но сделан мощностями категории АААА. Одна только первая батальная сцена – это лучшее, что было с военными картинами за последние годы (при том, что у нас были и 1917 и «Дюнкерк»). Фанатов Марвел может заинтересовать, что в главной роли здесь Ваят Рассел, который ярко проявил себя в недавнем сериале «Сокол и зимний солдат». Запасайтесь попкорном и чипсами, потому что это очень попкорновое кино, и оно этим гордится.

«Лето 84–го»

С развитием технологий всё сложнее придумывать сюжеты, в которых все проблемы не могли бы решиться одним звонком или одним сообщением в мессенджере. Потому авторы часто обращаются в прошлое. Когда чтобы донести какую-то новость другу, нужно было садиться на велосипед, ехать через пол города, и не факт, что застанешь его дома. Так и стала популярной ностальгия по 80-м («Очень странные дела», «Оно» и ещё куча-куча всего). И особняком в этом списке для меня стоит канадская картина, которая стоила дешевле любого из «Скажених весіль», чем доказывает, что главное – это не бюджет а идеи. Группа подростков подозревает своего соседа в убийстве и ведет за ним слежку. Стандартный сюжет для такого рода фильмов, но в какой-то момент он сворачивает в настолько неожиданном направлении, что после концовки вы в шоке просидите все титры с мыслью, что такого ещё никогда не видели.

«Фильм со мной в главной роли»

Продолжу другим маленьким, дешевым и неголливудским фильмом. Это ирландская лента, сделанный несколькими комиками, которых вы можете знать. Того же Дилана Морана вы могли видеть в «Книжном магазине Блэка» или в «Зомби по имени Шон», не говоря уже о его стендапах (если не видели, очень советую). Режиссер и сценарист собрались обдумать идею нового фильма. В течении дня к ним в дом входят разные люди и удивительным образом все они умирают по разным неожиданным причинам. Что делать этим парням? Как объяснить полиции, что все четыре трупа в твоей квартире – это результат четырех разных несчастных случаев? Это невероятно странная, остроумная и уморительная чёрная комедия, которая настолько же смешная насколько и черная. Вот что бывает, когда комедию делают настоящие комики, уважающие интеллект своего зрителя, а не авторы «Скаженого весілля».

Наслаждайся длинными майскими выходными и не забывай, что во вторник тебя ждет новый выпуск Improv Live Show – в 20:00 на Новом канале