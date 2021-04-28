Даша Астафьева – о дружбе с Соней Плакидюк

Звезда рассказала, что для нее значит эксперт «Супер Топ-модели по-украински»

Говорят, что женской дружбы не существует, а в шоу-бизнесе тем более. Но украинская певица и модель Даша Астафьева и фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк доказывают обратное. Уже долгие годы девушки имеют настолько крутую связь, что даже на съемки их стали звать вместе.

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Недавно Даша Астафьева и Соня Плакидюк стали участницами Improv Live Show, которое показывает Новый канал. Их взаимодействие в кадре было просто невероятным! А после съемки за кулисами шоу Даша рассказала, за что так ценит Соню.

– Я всегда говорю, что наши друзья – это те, кто наделен отдельными качествами, которых нам самим не хватает! Обожаю всех своих близких друзей. Они очень умные и опытные в разных сферах! Наши встречи всегда насыщены новой полезной информацией. А Сонечка очень понятна для меня и во многом родной человек! Нас спасают секс и юмор! Наша дружба – прямое тому доказательство. У нас одинаковый вкус, в каждой сексуальная перчинка и чувство юмора. Мы одинаково много работаем и ценим время друг друга. С Соней всегда весело и интересно, – поделилась Даша Астафьева.

Смотрите выпуск Improv Live Show с Дашей Астафьевой и Соней Плакидюк на сайте и на YouTube Нового канала. А новые выпуски второго сезона шоу включайте каждый вторник в 20:00!