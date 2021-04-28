Звезды Нового канала снялись в украинском фильме о Новом годе

Участники юмористического шоу попробовали себя в роли киноактеров

Любимцы зрителей Нового канала, участники Improv Live Show Валик Михиенко и Вова Шумко снялись в новогодней комедии-новелле с рабочим названием «Как встретить Новый год и не стать Сантой» от продюсерского центра Device production.

Как оказалось, продюсер фильма Валерия Гуза тоже является большой поклонницей творчества новоканальских импровизаторов, именно поэтому она и пригласила их в свой проект.

– Это решение было неслучайным. Поскольку у нас новогодняя романтическая комедия, то нотку легкого интеллектуального юмора придадут именно парни. Меня часто приглашали на съемки Improv Live Show, там мне понравился их юмор – такой интересный, непошлый не ниже пояса, очень интеллигентный, как говорится. Поэтому я решила, что именно эти двое смогут придать правильную изюминку нашей юмористической комедии. В этом я убедилась на режиссерских читках с актерами, потом на съемках с Валиком и на репетициях с Вовой. Я надеюсь, что зрители будут очень довольны, увидев своих любимых комиков в роли актеров кино, – поделилась Валерия Гуза.

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Фильм расскажет шесть отдельных историй, которые происходят в канун Нового года. Во время, когда каждый человек должен бы надеяться на некое «новогоднее чудо», праздничная атмосфера все реже приходит в наши дома. Герои фильма – не исключение, каждый из них уже давно, а, может, и никогда не ощущал настоящую «магию праздника». Но если хотя бы один человек вдруг решится на один добрый поступок и зарядит окружающих верой в чудеса, это обязательно повлечет за собой ряд удивительных событий. Именно с этого и начинаются невероятные новогодние приключения героев комедии.

У каждого из импровизаторов будет отдельная линия в фильме. Валик Михиенко перевоплотится в продюсера популярного блогера, которого сыграет победитель четвертого сезона «Топ-модели по-украински» Самвел Туманян.

– Мой персонаж близок мне по теме, но совсем другой по характеру. Он более жесткий, более холерик. Вообще, это был мой первый опыт съемок в кино в роли актера. Раньше я уже бывал на съемочной площадке, но не в кадре, поэтому очень волновался. Переживал по поводу того, все ли понимаю, как нужно делать. Я знаю, как вести себя на сцене. А когда нет аудитории, есть заученный текст и четкая расстановка в кадре, это волнительно. Но буквально на втором или третьем дубле я втянулся и начал кайфовать. Мне трудно оценить то, что я делаю, трудно понять, насколько это плохо или хорошо. Поэтому я очень часто не смотрю то, что выходит с моим участием. Но этот фильм посмотрю! Для меня Новый год – один из важнейших праздников в году. В нем всегда есть своя магия, а то, насколько она сильна, зависит от того, сколько людей и насколько сильно в нее верит. Если в Новогоднюю ночь весь мир поверит в эту магию, то она обязательно случится! – рассказал Валик Михиенко.

А вот история персонажа Вовы Шумко более романтична.

– Это хорошая новогодняя история с хеппи-эндом о парне, который, работая в офисе, влюбился в свою коллегу. Играет ее Даша Петрожицкая. Мой персонаж понравился мне сразу, когда я прочитал сценарий, поэтому долго не думал, соглашаться ли на роль. Для меня Новый год – это всегда праздник и магия. Я до сих пор маленький ребенок, который верит в чудеса! – поделился Вова Шумко.

Кроме Валика Михиенко и Вовы Шумко, в фильме с рабочим названием «Как встретить Новый год и не стать Сантой» снялись: Евгений Олейник, Валерия Толстолес, Ирина Кудашова, Самвел Туманян, Алла Бинеева, Артур Примак, Светлана Брагина и другие. Режиссером стал Маркиян Мирошниченко, сценарий написали Марина Смелянец и Валерия Гуза, а оператором-постановщиком выступил Дмитрий Баженов.

В кинотеатрах украинскую новогоднюю историю можно будет увидеть уже в январе 2022 года. А пока Вова Шумко и Валик Михиенко заняты съемками новогоднего фильма, смотри второй сезон Improv Live Show с их участием каждый вторник в 20:00 на Новом канале