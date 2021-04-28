Даша Астафьева поделилась лайфхаками хорошего настроения

За кулисами Improv Live Show певица назвала свои ТОП-5 способов, чтобы чувствовать себя активно в течение дня

Что делать, чтобы быть энергичным и на позитиве? У каждого свои методы. Но, бывает, что собственные лайфхаки не работают. Ловите несколько новых от певицы Даши Астафьевой. О ТОП-5 способов для хорошего настроения в течение дня звезда рассказала за кулисами Improv Live Show, которое каждый вторник показывает Новый канал.

Просыпаться с солнцем и идти по лесу

– Прогулка на рассвете заряжает хорошим настроением и бодростью на весь день! – делится Даша.

Употреблять сырую необработанную пищу и воду с лимоном

– Сырая пища очень полезна и питательна. Термообработка же делает продукты тяжелыми и заставляет организм тратить много времени на переваривание, – говорит Астафьева.

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Хорошая компания – почти самое главное

– Моя новая хорошая привычка – окружать себя позитивными и «моими» по складу людьми! – рассказывает певица.

Спорт – сила

– Нужно делать все, что можете, – говорит звезда. – Хоть понемногу, но обязательно каждый день. Спорт дает силу и здоровье. А еще, конечно, заряжает энергией.

Музыка/кино/литература

– Помните: мы то, чем себя наполняем, – отмечает Даша Астафьева. – Пусть хорошее навсегда поселится в каждом из нас!

А еще позитивом и энергией абсолютно точно зарядит Improv Live Show! Смотрите полный выпуск с Дашей Астафьевой, Соней Плакидюк и Даниэлем Салемом на сайте и на YouTube Нового канала. А свежие порции импровизаций включайте каждый вторник в 20:00 в эфире телеканала.