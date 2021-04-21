Екатерина Кухар купалась на пляже Леонардо ди Каприо

О самых ярких моментах отдыха в Таиланде прима-балерина рассказала за кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал

Уже больше года планы строим не мы, а карантин. Например, в прошлом году закрытие границ ошарашило Екатерину Кухар с мужем прямо в начале путешествия в Таиланд.

– В прошлом году мы с мужем (Александром Стояновым) позволили себе поехать на отдых в Таиланд. Это был первый наш медовый месяц за 11 лет совместной жизни, – рассказывает танцовщица. – Как только мы попали в ОАЭ, по дороге к Таю узнали, что объявили карантин, и границы будут закрываться. Мы эту поездку планировали почти год, поэтому рискнули и добрались до места назначения.

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В Таиланде супруги провели не семь незабываемых дней, как планировали, а только три.

– В Тае мы купались в невероятно красивых и даже культовых местах. Например, плавали там, где снимали фильм с Леонардо Ди Каприо «Пляж». Еще мы поднимались в храм «Пещера Тигра», где видели очень много обезьян. Очень яркие впечатления остались также после поездки на слоновью ферму, – вспоминает Повар. – Как только приехали туда, как нам предложили выкупать слонов. Когда я увидела лужу, где они принимали ванны, была в шоке. Сказала: «Даже за все деньги мира этого не сделаю». Но так я думала недолго. Сначала мы их кормили бамбуком, собственноручно лепили деликатесные бомбочки из бананов, крупы и воды. Затем наблюдали за их играми в песке, как они обсыпают друг друга, и от этого получают море радости, как принимают грязевые ванны, как скрабируются о дерево и так себя очищают. Наблюдая за этой картиной, я сама попросила кружки с водой и щеточки, чтобы присоединиться к процессу мытья. Счастью не было предела. Эти великаны заставили забыть о проблемах, материальных вещах и цивилизации, зато я получила море удовольствия от единения с природой. Словно вернулась в детство. Для себя сделала вывод: не стоит ставить себе границы, иногда следует пересмотреть свой скептицизм.

Смотрите полный выпуск Improv Live Show с Екатериной Кухар, а также Юрием и Викторией Ткач на сайте и на YouTube Нового канала