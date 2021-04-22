Александр Педан открыл коммуникационное бюро

Агентство звезды Нового канала создает коммуникационные кампании и социальные проекты

Ведущий Improv Live Show Александр Педан стал предпринимателем и объявил об открытии pedan | buro. Соучредителем и СЕО совместно с телеведущим стала PR-директор Александра Педана Елена Левандовская. Вместе со своей командой знаменитость будет заниматься социальными и коммерческими проектами, разработкой PR-стратегий и созданием видео.

– Наша с командой big idea – делать мир лучше. И мы уже над этим работаем. В общественном движении JuniorZ популяризируем спорт, чтобы наша молодежь росла здоровой. Благодаря Instagram-проекту «Знай своих» распространяем классный опыт волонтерства, благотворительности, чтобы вдохновлять людей идти этими же тропинками. Это социальная ответственность нашей компании, которую мы будем нести и дальше. Также создаем коммерческие проекты – от идеи до воплощения. Безусловно, идти в предпринимательство в эти непростые времена – вызов самому себе. Но именно это меня и вдохновляет. Тем более, съемки на телевидении и ведение корпоративов теперь очень нестабильны, поэтому необходимо меняться вместе с миром, быть гибким и искать новые интересные пути своего развития. А еще круто, что в период пандемии у меня есть возможность давать людям работу, это мотивирует не меньше! – рассказал Александр Педан.

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История pedan|buro началась еще в октябре 2020 года. С тех пор портфолио агентства пополнилось сотрудничеством с различными брендами, коллаборациями со звездами и блогерами, усилением личных брендов медиаперсон. А самая большая страсть команды – социальные проекты, меняющие жизнь людей.

Агентство создает коммуникационные кампании и социальные проекты, которые помогают людям и компаниям рассказывать свои истории. Бюро работает в трех направлениях:

pedan|agency разрабатывает комплексные стратегии продвижения в СМИ и соцсетях как для корпоративных брендов, так и для личностей-инфлюенсеров

разрабатывает комплексные стратегии продвижения в СМИ и соцсетях как для корпоративных брендов, так и для личностей-инфлюенсеров pedan|production создает видео «под ключ». Работает с видеоконтентом для соцсетей, промороликами, рекламой, социальными видео – от идеи до постпродакшена

создает видео «под ключ». Работает с видеоконтентом для соцсетей, промороликами, рекламой, социальными видео – от идеи до постпродакшена pedan|education работает над социальными и образовательными проектами. Реализует профориентационные инициативы, осуществляет поддержку благотворительных организаций.

Сам Александр Педан выступает кофаундером и ментором pedan|buro. Он очень переживает за будущее агентства, поэтому активно включается в креативные разработки, также ему очень нравится снимать ролики – рекламные и промо, во время работы над которыми он режиссирует и помогает со сценарием.