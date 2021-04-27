Александр Педан и Валик Михиенко – о том, приемлемо ли комментировать фото чужих девушек в Instagram

Звезды Нового канала поделились своим мнением насчет интернет-пикаперов, которые состоят в отношениях

Лайкает фоточки других девушек в Instagram? Это еще не беда! Ведь бывает и так, что парень в открытую оставляет предельно понятные комментарии с намеком, хотя состоит в отношениях с другой девушкой. Приблизительно такую историю рассказала одна из зрительниц YouTube-шоу «Между нами девочками», экспертами которого стали ведущий Improv Live Show Александр Педан и импровизатор Валик Михиенко.

Звезды Нового канала были шокированы таким поведением парней и поделились своим отношением к подобному с мужской точки зрения.

– Есть такие люди? Сдержись! Это неадекватно! По сути, у нас Instagram-тусовка, много-много народу, у девочки там тысяча подписчиков, а, значит, все тысяча могут увидеть комментарий. Это как будто он при тысяче людей сказал: «Классная задница! Это секс!» Если ты хочешь дать какой-то сексуальный комментарий девушке относительно ее внешнего вида, и у тебя никого нет, ты же не будешь при всех говорить: «У нее классная задница!» Ты подойдешь и скажешь ей это на ухо. Пиши в директ, вот и все! – возмутился Валик Михиенко.

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Оказалось, что жених зрительницы шоу может писать другим девушкам комментарии типа таких: «Если бы я представлял идеальный секс, то он выглядел бы именно так» или «Пока ставил лайк, обжег палец». В свою очередь Александр Педан посоветовал зрительнице прояснить эту ситуацию с ее парнем в откровенном разговоре.

– Ну, во-первых, такого дешевого пикапа я давно не видел. Даже если кто-то комментирует кого-то именно так, я бы уже с ним не жил. Считаю, что комментировать чужие фотки – это норм. Не стал бы запрещать, ведь человек все равно будет это делать. Но делать именно так – адский ад. Он это делает и понимает, что все это увидят. Так пусть девочка задаст вопрос, зачем он это делает. Чтобы подраконить, расстаться или свой вариант.

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