Олександр Педан відкрив комунікаційне бюро

Агенція зірки Нового каналу створює комунікаційні кампанії та соціальні проекти

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан став підприємцем і оголосив про відкриття pedan|buro. Співзасновницею та СЕО спільно з телеведучим стала PR-директорка Олександра Педана Олена Левандовська. Разом зі своєю командою знаменитість займатиметься соціальними та комерційними проектами, розробкою PR-стратегій та створюватиме відео.

– Наша з командою big idea – робити світ кращим. І ми вже над цим працюємо. У громадському русі JuniorZ популяризуємо спорт, щоб наша молодь зростала здоровою. Завдяки Instagram-проекту «Знай своїх» поширюємо класний досвід волонтерства, благодійності, щоб надихати людей іти цими ж стежинками. Це соціальна відповідальність нашої компанії, яку ми будемо нести й надалі. Також створюємо комерційні проекти – від ідеї до втілення. Безумовно, йти в підприємництво у ці непрості часи – виклик самому собі. Але саме це мене й надихає. Тим більше, зйомки на телебаченні та корпоративне ведення тепер дуже нестабільні, тож треба змінюватись разом зі світом, бути гнучким і шукати нові цікаві шляхи свого розвитку. А ще круто, що у період пандемії маю змогу давати людям роботу, це мотивує не менше! – розповів Олександр Педан.

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Історія pedan|buro розпочалася ще в жовтні 2020 року. Відтоді портфоліо агенції поповнилося співпрацею з різними брендами, колабораціями з зірками та блогерами, підсиленням особистих брендів медіаперсон. А найбільша пристрасть команди – соціальні проекти, що змінюють життя людей.

Агенція створює комунікаційні кампанії та соціальні проекти, що допомагають людям і компаніям розповідати свої історії. Бюро працює у трьох напрямках:

pedan|agency розробляє комплексні стратегії просування у ЗМІ та соцмережах як для корпоративних брендів, так і для особистостей-інфлюенсерів

розробляє комплексні стратегії просування у ЗМІ та соцмережах як для корпоративних брендів, так і для особистостей-інфлюенсерів pedan|production створює відео «під ключ». Працює з відеоконтентом для соцмереж, промороликами, рекламою, соціальними відео – від ідеї до постпродакшену

створює відео «під ключ». Працює з відеоконтентом для соцмереж, промороликами, рекламою, соціальними відео – від ідеї до постпродакшену pedan|education працює над соціальними та освітніми проектами. Реалізує профорієнтаційні ініціативи, здійснює підтримку благодійних організацій.

Сам Олександр Педан виступає кофаундером та ментором pedan|buro. Він дуже переймається за майбутнє агенції, тому активно включається у креативні розробки, також йому дуже подобається знімати ролики – рекламні та промо, під час роботи над якими він режисує та допомагає зі сценарієм.