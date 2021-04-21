Катерина Кухар купалася на пляжі Леонардо ді Капріо

Про найяскравіші моменти відпочинку у Таїланді прима-балерина розповіла за лаштунками Improv Live Show, яке показує Новий канал

Уже більше року плани будуємо не ми, а карантин. Наприклад, минулого року закриття кордонів ошелешило Катерину Кухар із чоловіком просто на початку подорожі до Таїланду.

– Минулого року ми з чоловіком (Олександром Стояновим) дозволили собі поїхати на відпочинок у Таїланд. Це був перший наш медовий місяць за 11 років спільного життя, – розповідає танцівниця. – Щойно ми потрапили до ОАЕ, по дорозі до Таю дізналися, що оголосили карантин, та кордони будуть закриватися. Ми цю поїздку планували майже рік, тож ризикнули і дісталися місця призначення.

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У Таїланді подружжя провело не сім незабутніх днів, як планували, а лише три.

– У Таї ми купались у неймовірно красивих та навіть культових місцях. Наприклад, плавали там, де знімали фільм із Леонардо Ді Капріо «Пляж». Ще ми піднімалися до храму «Печера Тигра», де бачили дуже багато мавп. Дуже яскраві враження залишилися також після поїздки на слонячу ферму, – згадує Кухар. – Щойно приїхали туди, як нам запропонували скупати слонів. Коли я побачила калюжу, де вони приймали ванни, була шокована. Сказала: «Навіть за всі гроші світу цього не зроблю». Але так я думала недовго. Спочатку ми їх годували бамбуком, власноруч ліпили делікатесні бомбочки з бананів, крупи та води. Потім спостерігали за їхніми іграми в піску, як вони обсипають одне одного, і від цього отримують море радості, як приймають грязьові ванни, як скрабуються об дерево і так себе очищують. Спостерігаючи за цією картиною, я сама попросила коновки з водою і щіточки, аби приєднатися до процесу миття. Щастю не було меж. Ці велетні змусили забути про проблеми, матеріальні речі і цивілізацію, натомість я отримала море задоволення від поєднання з природою. Ніби повернулася в дитинство. Для себе зробила висновок: не варто ставити собі кордони, іноді слід переглянути свій скептицизм.

Дивіться повний випуск Improv Live Show з Катериною Кухар та Юрієм і Вікторією Ткачами на сайті та на YouTube Нового каналу.