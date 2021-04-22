Александр Педан – о воспитании детей

Звезда Нового канала рассказал об отношениях с дочерью и сыном

Ведущий Improv Live Show Александр Педан часто в своих интервью говорит о том, что из-за работы посвящал мало времени воспитанию дочери. В последние годы ему удалось наладить рабочий график так, чтобы уделять достаточно внимания и 16-летней Лере, и четырехлетнему Марику. Сейчас Саша вместе с женой Инной стараются принимать участие в воспитании детей поровну, но так было не всегда. В этом Александр Педан признался в YouTube-шоу «Между нами девочками».

– У меня есть несколько этапов в жизни. Первый – когда мы воспитывали Леру, и я не успевал (каюсь, мало времени проводил с ней). Уходил – они еще спали, приходил – они уже спали. И когда меня дочь заставала в никакущем состоянии, слюни по подушке, она прыгала по мне, открывала глаза и говорила: «Папа, давай сталяй». А я не мог ничего сказать. Жена принимала все глобальные решения по воспитанию дочки, потому что я меньше видел ребенка, уделял этому мало времени. Не так был в теме, условно говоря. Занимался тем, что зарабатывал деньги, – поделился Александр Педан.

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Но когда у звезды Нового канала родился сын Марик, которому сейчас уже четыре года, Саша активно включился в воспитательный процесс.

– Ситуация с Мариком: мы сейчас стараемся 50 на 50. Вот тут очень тонкий момент: время есть всегда, и сейчас я его нашел. Дозрел до того, чтобы что-то отодвинуть. У меня теперь семья в приоритете. Сын – царь и бог, в хорошем смысле слова. Я хочу проводить с ним время, мне в кайф. Сейчас имею право голоса, ведь мы воспитываем вместе, – подчеркнул ведущий Improv Live Show.

Тем не менее, Саша не отрицает, что остаются вопросы, в которых лучше разбирается его жена Инна, поэтому в этих случаях решение остается за ней – например, медицина.

– Я – по пацанячим приколам. Не то, чтобы мужика воспитывать, просто давать какие-то развивашки, играть в игры. Вообще, я ему дружбан. Но если надо, могу быть строгим и сказать: «Марик, нет». Мужики должны немножечко бодаться, мы поделили территорию. Я все равно пока лев, – рассказал Саша.

Педан считает, что основные недопонимания между родителями в воспитании детей возникают, когда они не поделили роли «хорошего» и «плохого» полицейского. Ведь как бы там не было, этой дележки не избежать. Главное – сесть, все обсудить, определить табу и не оспаривать решения друг друга.

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