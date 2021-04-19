Александр Педан – о своем первом поцелуе

Звезда Нового канала рассказал, как и где впервые поцеловался

Ведущий Improv Live Show Александр Педан признался, каким был его первый поцелуй, и кто та самая девушка, которая запомнилась на всю жизнь. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Между нами девочками», в котором парни дают советы девушкам с мужской точки зрения, а также рассказывают о различных моментах из личной жизни.

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Оказалось, что первый поцелуй у Александра Педана случился еще до подросткового возраста, с девочкой старше на целых пять лет!

– Мой первый поцелуй произошел в глубоком детстве. Я был совсем малышандером – лет 10-11. Мы вели какое-то мероприятие с девочкой, она была выше на две головы. Меня от школы отправили с большой красной папкой. Три дня в этом варились, снимали на Хмельницкой областной телерадиокомпании. Никто это, слава Богу, не видел, но было прикольно. Мне девочка очень понравилась, и на прощание она меня чмокнула в губы. Ей было лет 15, для нее это было изи, а для меня – настоящий поцелуй. Я еще четыре дня ходил в эйфории. А дальше, когда уже с губами-слюнями, не помню, – поделился ведущий.

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