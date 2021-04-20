Юрий Ткач – о знакомстве с женой

Известный юморист рассказал, как судьба свела его с любовью всей жизни

Украинский комик Юрий Ткач – один из тех мужчин в украинском шоу-бизнесе, которые познакомились со своей второй половинкой еще до процесса обретения славы и всенародной любви. Как рассказал Юра на Improv Live Show (Новый канал), их с женой Викторией история знакомства началась еще задолго до всех проектов студии «Квартал 95». Но чувство юмора Ткача сыграло не последнюю роль в их отношениях пары.

Оказалось, что судьба сводила их трижды до начала отношений.

– История состоит из трех частей. Мы трижды виделись с Викой до того момента, как начали встречаться. Впервые это произошло на дне рождения папы, ему было 50 лет. Мама попросила у своей коллеги-хореографа, у которой был бальный коллектив, шикарную пару, чтобы она выступила у отца на дне рождения. Мы прилетели с гастролей, и мама сказала: «Я все организовала – пара будет танцевать, ты будешь вести, а мы будем есть и пить». И потом еще говорит: «Там в гримерке сидят мальчик с девочкой, пойди познакомься, спроси, что они будут танцевать, когда их надо выпускать». Я пришел туда, открыл дверь и смотрю – сидит белокурая девочка и какой-то пацан. После этого мама мне говорит, мол, присмотрись к девочке, хорошая девочка. А я ей: «Мама, ты с ума сошла? Меня посадят – четырнадцать лет ребенку». А она такая: «Ну, я на будущее», – рассказал юморист.

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Вторая встреча Юры и Виктории Ткач состоялась только через пять лет. В то время девушке уже исполнилось 19, а Юре – 27. Тогда Ткач должен был провести день рождения танцевального коллектива его мамы. Там снова была Вика, которая на репетиции, по словам любимого, сама подсела к нему.

– И третий этап – через неделю она мне написала. Я, соответственно, начал диалог и пригласил ее на турбазу. Мы были знакомы всего пять лет и один месяц, поэтому спали на разных кроватях, но там впервые поцеловались. Самое главное, что хочу сказать, – в каждом из этапов присутствовала одна девочка, она сейчас наша кума, мы называем ее Саха. Это подруга Вики, которая постоянно была с нами. Мы ходили в кино – она с нами, мы лежали в разных кроватях – она лежала между нами, мы куда-то ходили – она с нами, смотрела, чтобы Вике было хорошо, – вспомнил Юра.

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