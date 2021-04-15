Александр Педан – о дружбе между мужчиной и женщиной

Звезда Нового канала поделился действенным лайфхаком, как сохранить дружеские отношения между представителями полов

Ведущий Improv Live Show Александр Педан уже многие годы является судьей шоу «Хто зверху?», поэтому как никто другой разбирается во всех тонкостях отношений между мужчинами и женщинами, в том числе и дружеских. Поэтому совершенно неудивительно, что в YouTube-шоу «Между нами девочками», куда Сашу пригласили дать советы женщинам с мужской точки зрения, ему достался вопрос «Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?»

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Оказалось, что Александр Педан действительно верит, что дружба между представителями разных полов возможна. На этот вопрос Саша ответил твердое «да», но с одним уточнением.

– Дружба между мужчиной и женщиной существует только до секса. У меня есть очень много подруг, знакомых. Среди них та же Лера Бородина, у нее была еще целая когорта подружек, мы офигенно дружили все вместе. Причем моя жена знала об этом. Мы проводили вместе очень много времени, работали на Comedy. У нас не было и намека на секс, – рассказал Александр Педан.

Интересно, что у ведущего Improv Live Show есть собственный действенный лайфхак, как сохранить дружбу между мужчиной и женщиной, которым он с удовольствием поделился. Вдруг кому-то пригодится.

– Есть один лайфхак: если хочешь, чтобы не было секса, поговори о нем, – поделился Педан.

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