Новый каналImprov Live ShowНовостиТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Ура! Мы снова добрались до пятницы, а, значит, и до очередной крутой подборки кино от бывшего сценариста и участника Improv Live Show Кости Трембовецкого. На этот раз Новый канал попросил Костю вспомнить, какие киномюзиклы он смотрел, и поделиться ими с читателями нашего сайта. Доброй души человек согласился, поэтому лови ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого.

«Ла-Ла Ленд»

ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

История о начинающей актрисе и джазовом музыканте, которые встречают друг друга в том возрасте, когда все приехавшие в Лос-Анджелес люди, уверены, что они смогут его покорить. Невероятно красивый фильм, главная тема которого заставит вас поверить, что за вашей спиной значок Hollywood, а перед вами набережная Лонг-Бич. Я не назвал бы «Ла-Ла Ленд» мюзиклом в полной мере. Скорее, это фильм с несколькими песнями внутри, но в этом списке он быть просто обязан, потому что это настоящее любовное письмо всему Голливуду и жанру мюзиклов в частности.

«Шербурские зонтики»

ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Он – автомеханик, она торгует зонтиками. Они влюбляются, она беременеет, но вынуждена жить без него, так как его призывают на алжирскую войну. По описанию и не понять, что это один из самых романтичных фильмов в истории. Собственно, этот фильм во многом и вдохновил «Ла-Ла Ленд», правда, здесь, наоборот, нет моментов, когда герои не поют. Каждое слово из их уст в этом фильме не сказано, а пропето. И вместе с красочной атмосферой французского (хоть и черно-белого) кино и пронзительной душераздирающей романтической историей это создает невероятный эффект. Даже самые циничные бруталы не смогут не заплакать на последней сцене.

«Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит»

ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Хватит романтики, мюзиклы бывают и про грязь и кровь. Тим Бертон делает всё, к чему прикасается, мрачным и готичным. Поэтому выбор его в качестве режиссера для адаптации культового мюзикла про парикмахера-убийцу в Англии ХІХ века был стопроцентным попаданием. Да и завсегдатаи фильмов Бертона – Джонни Депп и Хелена Бонэм-Картер – здесь вписались как в дом родной. От этого фильма вам будет холодно, мерзко, отталкивающе, и это ровно то, за что он вам понравится.

«До секса»: Александр Педан – о дружбе между мужчиной и женщиной

«Почувствовал себя очень бодрым и заряженным на день»: Александр Педан осваивает новый вид активности

«Маленький магазин ужасов»

ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Работник цветочного магазина узнает, что его мухоловка Венера может говорить. И говорит она, что хочет есть… людей. Культовая классика, посмотрев которую вы точно скажете: «О боже, это же тот, из детства, который я никак не мог вспомнить, и был уверен, что выдумал его». Сольный музыкальный номер от поющего цветка, песня дантиста с кадрами, снятыми изнутри человеческого рта. Такой уровень гротеска с одновременно невероятно человечным перформансом Рика Мораниса делает «Маленький магазин ужасов» абсолютно уникальным киноопытом.

«Девушки мечты»

ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Это практически реальная история культовой группы The Supremes (ценители поймут). Группа из трёх девушек пытается прийти к успеху вместе со своим, как всегда это бывает, не самым чистоплотным продюсером. Бродвейский мюзикл Dreamgirls забрал не одну статуэтку «Тони», а вот киноверсия забрала себе в состав Эдди Мерфи, и он там наиграл на все «Оскары» мира. А, ну ещё там играет Бейонсе.

«Величайший шоумен»

ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Идеализированная история о Барнуме, который открыл свой цирк, но подошел к этому вопросу новаторски и стал прародителем мирового шоу-бизнеса. Весь этот фильм, как персона самого Барнума. Максимально противоречивый и при этом гениальный. Мой главный гилти-плеже. Если разобрать этот фильм по всем критериям кроме музыки – это плохое кино. Если посмотреть на него в целом – гениальное. Это фильм, внутри которого много фильмов, и каждая сцена в нём – кульминация, как драматургически, музыкально, так и эмоционально. При том, что дело происходит в начале ХХ века, все песни для фильма написаны в стиле современной поп-музыки, и эта эклектика очень сильно играет на руку фильму с первых же кадров. Когда посмотрите, на песне «This is me» будете кричать в экран «Да! Так им!» и сами не поймете, как это произошло.

Не пропусти новые выпуски второго сезона Improv Live Show каждый вторник в 20:00 на Новом канале

Improv Live Show імпровізація імпрув новости