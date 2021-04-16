Ура! Мы снова добрались до пятницы, а, значит, и до очередной крутой подборки кино от бывшего сценариста и участника Improv Live Show Кости Трембовецкого. На этот раз Новый канал попросил Костю вспомнить, какие киномюзиклы он смотрел, и поделиться ими с читателями нашего сайта. Доброй души человек согласился, поэтому лови ТОП-6 мюзиклов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого.

«Ла-Ла Ленд»

История о начинающей актрисе и джазовом музыканте, которые встречают друг друга в том возрасте, когда все приехавшие в Лос-Анджелес люди, уверены, что они смогут его покорить. Невероятно красивый фильм, главная тема которого заставит вас поверить, что за вашей спиной значок Hollywood, а перед вами набережная Лонг-Бич. Я не назвал бы «Ла-Ла Ленд» мюзиклом в полной мере. Скорее, это фильм с несколькими песнями внутри, но в этом списке он быть просто обязан, потому что это настоящее любовное письмо всему Голливуду и жанру мюзиклов в частности.

«Шербурские зонтики»

Он – автомеханик, она торгует зонтиками. Они влюбляются, она беременеет, но вынуждена жить без него, так как его призывают на алжирскую войну. По описанию и не понять, что это один из самых романтичных фильмов в истории. Собственно, этот фильм во многом и вдохновил «Ла-Ла Ленд», правда, здесь, наоборот, нет моментов, когда герои не поют. Каждое слово из их уст в этом фильме не сказано, а пропето. И вместе с красочной атмосферой французского (хоть и черно-белого) кино и пронзительной душераздирающей романтической историей это создает невероятный эффект. Даже самые циничные бруталы не смогут не заплакать на последней сцене.

«Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит»

Хватит романтики, мюзиклы бывают и про грязь и кровь. Тим Бертон делает всё, к чему прикасается, мрачным и готичным. Поэтому выбор его в качестве режиссера для адаптации культового мюзикла про парикмахера-убийцу в Англии ХІХ века был стопроцентным попаданием. Да и завсегдатаи фильмов Бертона – Джонни Депп и Хелена Бонэм-Картер – здесь вписались как в дом родной. От этого фильма вам будет холодно, мерзко, отталкивающе, и это ровно то, за что он вам понравится.

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«Маленький магазин ужасов»

Работник цветочного магазина узнает, что его мухоловка Венера может говорить. И говорит она, что хочет есть… людей. Культовая классика, посмотрев которую вы точно скажете: «О боже, это же тот, из детства, который я никак не мог вспомнить, и был уверен, что выдумал его». Сольный музыкальный номер от поющего цветка, песня дантиста с кадрами, снятыми изнутри человеческого рта. Такой уровень гротеска с одновременно невероятно человечным перформансом Рика Мораниса делает «Маленький магазин ужасов» абсолютно уникальным киноопытом.

«Девушки мечты»

Это практически реальная история культовой группы The Supremes (ценители поймут). Группа из трёх девушек пытается прийти к успеху вместе со своим, как всегда это бывает, не самым чистоплотным продюсером. Бродвейский мюзикл Dreamgirls забрал не одну статуэтку «Тони», а вот киноверсия забрала себе в состав Эдди Мерфи, и он там наиграл на все «Оскары» мира. А, ну ещё там играет Бейонсе.

«Величайший шоумен»

Идеализированная история о Барнуме, который открыл свой цирк, но подошел к этому вопросу новаторски и стал прародителем мирового шоу-бизнеса. Весь этот фильм, как персона самого Барнума. Максимально противоречивый и при этом гениальный. Мой главный гилти-плеже. Если разобрать этот фильм по всем критериям кроме музыки – это плохое кино. Если посмотреть на него в целом – гениальное. Это фильм, внутри которого много фильмов, и каждая сцена в нём – кульминация, как драматургически, музыкально, так и эмоционально. При том, что дело происходит в начале ХХ века, все песни для фильма написаны в стиле современной поп-музыки, и эта эклектика очень сильно играет на руку фильму с первых же кадров. Когда посмотрите, на песне «This is me» будете кричать в экран «Да! Так им!» и сами не поймете, как это произошло.

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