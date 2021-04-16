Известный юморист – о знакомстве со своей девушкой

Участник Improv Live Show приоткрыл завесу личной жизни

Импровизатор Валентин Михиенко уже 4, 5 года состоит в отношениях с фотографом Ксенией Твердохлеб. Пара прошла вместе много всего, в том числе и телевизионные проекты. Казалось бы, что профессии ребят довольно разные, и их встреча – чистая удача. Но на самом деле, как оказалось, пару свел тот же юмор.

О своей лавстори Валик Михиенко и Ксения Твердохлеб рассказали в YouTube-проекте «Time Story». В видео влюбленные независимо друг от друга поведали о том, где и как познакомились, и вот что мы услышали.

– Это был стендап. Я – фотограф, он – зритель. Понравился мне тем, что выкрикнул очень пошлую шутку. Я его приметила, запомнила. И потом, когда делала фотографии, поняла, что из всех зрителей у меня почти каждая фотка – его, – поделилась девушка.

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Валик Михиенко рассказал приблизительно ту же историю, но со своей точки зрения:

– Дату не помню. Но мы познакомились на каком-то стендапе. Ксюша там фоткала, а я пришел с парнями посмотреть стендап. Вот так и познакомились. А там в пучину любви как занесло… Подумал, что очень клевая девочка. Образ настолько милый, что аж мультяшный.

Хочешь услышать истории знакомств других звездных пар? Тогда смотри второй сезон Improv Live Show каждый вторник в 20:00 на Новом канале. Ведь именно там украинские знаменитости рассказывают, как и где встретили свою любовь, а импровизаторы пытаются повторить их истории. За каждую ошибку – разряд током!