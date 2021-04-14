Александр Педан осваивает новый вид активности

Звезда Нового канала нашел отличный способ, чтобы заземлиться и расслабиться

Ведущий Improv Live Show Александр Педан не перестает удивлять своих подписчиков в Instagram разнообразием своих активностей. Он может кататься на скейте, сноуборде, восходить на горные вершины или сплавляться по Русановскому каналу на сапборде… Поэтому очень трудно представить его за каким-то монотонным занятием. Но Педан любит бросать себе вызовы и пробовать что-то новое. Поэтому в рамках собственного челленджа «Успеть до 40» Александр решил попробовать йогу.

Впервые попрактиковать асаны Саша Педан решил в украинских Карпатах.

– В Карпатах один из моих друзей предложил с самого утра попробовать позаниматься. Он сказал, что это даже не йога, а растяжка, которую на YouTube-канале вела приятная девочка в лосинах. Не поверите, но за 10 минут я почувствовал себя очень бодрым и заряженным на день. Вечером, после покатушек, эта же девочка за 40 минут нам рассказала, как растянуть мышцы шеи, спины, ног. Последние 10 мин. она била в какие тарелочки и советовала, как расслабить все тело. И, что самое главное, ум. Три дня практики реально изменили мое отношение к йоге. Почувствовал даже в ней потребность, – поделился ведущий Improv Live Show.

«Падал на сцене»: Артем Пивоваров – об экстриме во время выступлений

«В буквах»: Известный юморист объяснил разницу между сексом и занятием любовью

В занятиях йогой мегаактивный Александрович Педан нашел множество плюсов как для тела, так и для ума.

– Во-первых, такие растяжки как минимум полезны для здоровья, ведь перестают болеть проблемные места, зажимы, которые были. Во-вторых, в это время вы сосредоточены только на упражнениях, и мозг просто отдыхает от проблем, мысли приходят в порядок. Есть одна из версий, что смысл йоги – привести в чувство тело, чтобы оно тебя не беспокоило, и мозг не отвлекался на проблемы и продолжал путь поиска себя. Я попробую еще попрактиковаться. Буду держать в курсе, – вдохновенно рассказал Саша.

Йогой Александр Педан начал заниматься недавно, а вот в профессии ведущего он гуру уже долгие годы. Убедиться в этом можно в новых выпусках второго сезона Improv Live Show каждый вторник в 20:00 на Новом канале