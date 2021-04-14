Артем Пивоваров – об экстриме во время выступлений

Во время съемок Improv Live Show певец рассказал, до чего его доводили эмоции

Украинские артисты всегда выкладываются по полной, чтобы удивить зрителей. Иногда даже рискуют собственной жизнью. Во время съемок Improv Live Show, которое каждый вторник показывает Новый канал, Артем Пивоваров признался, что для него такое – не в новинку.

– Когда на сцене происходят активные действия – это всегда интересно, – делится артист. – Чего только я там не делал. Привык импровизировать и воплощать во время выступлений самые безумные идеи. Получать эмоции важно – как для зрителей, так и для артистов. Это такой непрерывный процесс обмена энергией. Часто бывают моменты, когда прямо посреди выступления я решаю куда-то залезть, заранее не проверив, безопасно ли это. Именно потому, что не тестировал оборудование заранее, неоднократно падал на сцене. Были случаи, когда меня ловили люди. Это, конечно, приятно.

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А однажды Артема Пивоварова во время выступления чуть не ударило током.

– У меня был момент под названием «О Счастливчик!», – говорит певец. – Это случилось на одном из концертов, когда я в стиле «шимпанзе» залез на техническую ферму, и перелазил с одной стороны сцены на другую. После окончания песни слез с конструкции, и ко мне сразу подбежали техники. Решил, что что-то сломал, но нет. Просто на ферме, по которой я лазил, был оголенный провод. Так и понял, что везунчик (улыбается). К счастью, больше никаких форс-мажоров с нашими подрядчиками не происходило. А эту историю вспоминаю с позитивом.

Смотрите полный выпуск Improv Live Show с Артемом Пивоваровым, Анатолием Анатоличем и Alyona Alyona на сайте и YouTube Нового канала. А свежие порции импровизаций включайте каждый вторник в 20:00 в эфире телеканала.