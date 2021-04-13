Известный юморист объяснил разницу между сексом и занятием любовью

Звезда Нового канала рассказал, в чем отличие между двумя процессами

Участник Improv Live Show (Новый канал) Валик Михиенко недавно стал участником YouTube-шоу «Между нами девочками». В нем ведущая и двое приглашенных гостей-мужчин дают советы девочкам в разных ситуациях, а также высказывают свое мнение о некоторых вопросах в сфере любовных отношений.

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Так, во время блиц-опроса импровизатору Валику Михиенко пришлось ответить на вопрос: «Заниматься сексом и заниматься любовью – в чем разница?» Оказалось, что для юмориста разница все-таки есть, и вот какая.

– В буквах, – сначала пошутил Валик. – Заниматься любовью – это когда ты можешь еще и орально. Когда не тебе, а ты. У меня в жизни был секс и были занятия любовью. Мне кажется, что секс – это когда ты хочешь, чтобы было хорошо тебе, а любовь – это когда ты хочешь, чтобы было хорошо кому-то.

Смотри больше искрометного юмора от Валика Михиенко в новых выпусках второго сезона Improv Live Show каждый вторник в 20:00 на Новом канале