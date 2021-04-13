Артем Пивоваров – о крейзи поступке ради любимой

За кулисами Improv Live Show (Новый канал) артист рассказал, на что был готов ради своей симпатии

Говорят, что ради настоящей любви парни готовы на все, хоть на стенку лезть. И в случае украинского певца Артема Пивоварова это таки правда… С одной лишь поправкой – парень лез на столб!

«Зашивали макароны под простыни»: Alyona Alyona – о студенческих розыгрышах

ТОП-5 непопсовых фильмов о супергероях от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Как-то давно, чтобы доказать свою симпатию, искренность чувств и намерений, Артем Пивоваров решил «покорить» столб. А там, глядишь, и сердце неприступной дамы.

– Наверное, самый запоминающейся сюрприз был, когда я ради возлюбленной залез на столб. Мне было лет 10. В компании наших друзей была девочка, которая мне очень нравилась. Она почему-то не верила в серьезность моих намерений, и я ей сказал: «Загадай мне что угодно, я докажу тебе свою симпатию». Она попросила меня залезть на столб. Что мне оставалось? Конечно, «покорять» его! Кстати, если бы меня попросили это сделать сейчас, я бы сделал, – поделился певец.

Хочешь увидеть, на что еще способен Артем Пивоваров? Тогда смотри новый выпуск второго сезона Improv Live Show со «стихийным» певцом сегодня в 20:00 на Новом канале