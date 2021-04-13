Alyona Alyona – о студенческих розыгрышах

Во время съемок шоу Improv Live Show рэперша рассказала, как шутила с друзьями в общежитии

Истории из общежития – вечные истории. О тех веселых и, порой, экстремальных временах вспоминает каждый. Вот и рэпер Alyona Alyona за кулисами юмористического шоу Improv Live Show, которое каждый вторник показывает Новый канал, рассказала о своих приключениях в студенческие годы.

– Меня разыгрывали миллион раз, – рассказывает Alyona Alyona. – Помню, что больше всего таких ситуаций было в общежитии. Обожали это дело, поэтому и приколов у нас было множество. Например, клеили на скотч кошельки к потолку, а потом искали их. Сыпали гречку в обувь. Даже зашивали под простыни макароны. Шутили по-разному, как только могли.

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На такие шутки никто не обижался, но и просто так не оставлял. Все мстили друг другу! Вообще, рэпер убеждена, что без позитива и моментов «разрядки обстановки» в жизни никуда.

– Юмор я очень люблю. Стараюсь всегда шутить уместно в сложившейся ситуации. Простая жизненная фразочка или анекдот в тему могут разрядить любую ситуацию, – признается Alyona Alyona. – Правда, есть вещи, о которых я бы никогда не шутила. Это все, что касается смерти и религиозной тематики. Не люблю «черный» юмор. Могу послушать, но не сказала бы, что это смешно.

Смотрите новый выпуск шоу Improv Live Show уже сегодня, 13 апреля, в 20:00 на Новом канале. В гостях у импровизаторов будут Alyona Alyona, Артем Пивоваров и Анатолий Анатолич. Не пропустите!