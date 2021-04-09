ТОП-5 непопсовых фильмов о супергероях от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Грядут выходные, а это значит, что пришло время покопаться в любимых фильмах участника Improv Live Show Кости Трембовецкого. Наш заядлый киноман и в прошлом успешный сценарист как никто другой разбирается в крутом кино. Поэтому именно он отвечает за наш еженедельный топ фильмов на сайте Нового канала. На этой неделе Костя Трембовецкий решил поделиться ТОП-5 непопсовых фильмов о супергероях. Любишь DC или Marvel, но хочешь увидеть и других сверхлюдей? Тогда читай наш материал и проведи выходные в компании супергероев.

«Таинственные люди»

Если вам нравятся гротескные комедии Бена Стиллера начала 2000-х («Вышибалы», «Образцовый самец»), то вам обязательно надо посмотреть «Таинственных людей». Это история о трио супергероев-неудачников, обладающих максимально невыразительными способностями. Их постоянно уделывает всемирно известный супергерой Капитан Изумительный, которому настолько наскучила его собственная эффективность в борьбе с преступностью, что он использует свое альтер-эго, юриста-миллиардера, чтобы выпустить из тюрьмы суперзлодея Казанову Франкенштейна. Уже по именам стало понятно, какой это будет фильм, да? Но всё идёт не по плану, и когда Капитан Изумительный попадает в плен к Франкенштейну и его головорезам, спасти его могут только Человек-Лопата, Яростный Рой и Голубой Раджа, которым придется дополнительно набрать в команду нескольких героев ещё хуже них. Чертовски глупая и лишенная размаха версия мстителей, которая точно подойдет не для всех, но это очень смешной фильм. Он был сатирой на фильмы о супергероях ещё до рассвета самих супергеройских фильмов, и не сыскав кассового успеха, всё равно обрел культовый статус.

«Неуязвимый»

М. Найт Шьямалан после ошеломительного успеха «Шестого чувства», снова снял в своём фильме Брюса Уиллиса, воссоединив его с коллегой по «Криминальному чтиву» и «Крепкому орешку 3» Сэмюэлем Л. Джексоном. Этого уже должно быть достаточно для просмотра. Но и представив других людей в этих ролях, фильм всё равно останется чуть ли не лучшим фильмом о рождении супергероя, при том, что в нём нет ни спецэффектов, ни геройских поступков, ни большого экшна, хотя бы в кульминации фильма. Все мы задумывались о том, что было бы, если бы имели суперспособности, и вот «Неуязвимый» даёт на это самый честный, приземленный и психологически тяжелый ответ.

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«Супер»

Перед созданием великолепных «Стражей Галактики» Джеймс Ганн уже заходил в супергеройский жанр с максимально чернушным инди-фильмом. Следуя стандартному шаблону фильмов по комиксам, где обычный парень превращается в супергероя, «Супер» представляет себе, что бы произошло, если бы этот обычный парень был одновременно еще и лишен каких-либо способностей и более чем немного психически нестабилен. Невероятно смешной Рэйн Уилсон, будто продолжая играть Дуайта Шрута из «Офиса», который теперь бегает по городу, бьёт плохих парней по голове гигантским гаечным ключом, при этом произнося свою фирменную фразочку (у каждого супергероя она должна быть): «Заткнись, преступление!» Его помощницу очень естественно играет Эллен Пейдж, еще до того, как стала Эллиотом. Очень продуманный и провокативный фильм с кульминационной разборкой, которая намного мрачнее, чем ожидается.

«Ракетчик»

Это отчасти супергеройский фильм, отчасти приключения в духе Индианы Джонса. 1938-й год. Каскадер Клифф Секорд и реактивный ранец, позволяющий ему летать, привлекает внимание Говарда Хьюза, ФБР и группы нацистов во главе с неподражаемым харизматом Тимоти Далтоном. Визуальные эффекты фильма кажутся довольно устаревшими по современным стандартам, но это каким-то образом только добавляет очарования «Ракетчику», и только усиливает эффект бульварного произведения из 30-х, которым этот фильм, собственно, и отдавал дань уважения. Фильм, который вызывает тепло в груди, очень веселый, легкий и добродушный, каких многим не хватает в сегодняшней супергероике. Фильм, о котором у нас мало знают, но который занимает очень важную позицию в истории супергеройских фильмов.

«Хроника»

Фаунд футадж фильмы (жанр кинематографа, в котором весь фильм или существенная его часть представляются зрителю, как материалы из найденных записей на кино- или видеокамере, часто оставшихся после пропавших или умерших героев фильма, – прим. ред.) часто проходят тонкую грань между уникальной визуальной техникой и дешевым трюком. К счастью, «Хроника» попадает в категорию первых и является одной из самых приятных и тонко выполненных картин в этом жанре. Три подростка из средней школы Сиэтла натыкаются на неизвестный предмет, дающий им телекинетические способности. Со временем они начинают сближаться и экспериментировать со своими силами, в конце концов учась использовать телекинез для различных целей, включая полет. Сначала они используют эти способности для безобидных подростковых проступков и личной выгоды, но в конце концов характер одного из них, плюс, проблемы в семье переводят его на более тёмный путь, и он начинает использовать свои способности в более зловещих целях. Эффект найденой пленки представлен в очень правдоподобной манере, так как большая часть фильма – это записи с видеокамеры, которую персонажи носят с собой. По мере того, как действие в фильме усиливается, отснятый материал медленно распространяется на другие записывающие устройства, что прекрасно вписывается в растущие ставки и амбиции фильма. Сценарий картины был написан всего за неделю, на бюджет ушло лишь 12 миллионов долларов, а собрал этот фильм 126 миллионов. И слава богу, что никто не взялся делать сиквел, потому что «Хроника» прекрасно смотрится – как маленький трюфелек в огромном болоте франшиз.

Автор: Костя Трембовецкий

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