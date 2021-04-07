Андрей Рыбак – о неудачных свиданиях: «Встал и ушел»

За кулисами Improv Live Show комик и участник реалити «Холостячка» вспомнил провальные встречи с девушками

Одна из популярных импровизаций второго сезона Improv Live Show (Новый канал) – быстрые свидания. Кто только не приходит на встречи к звездным красоткам. Лесю Никитюк звал на рандеву романтический маньяк, а Олю Полякову – сам Посейдон. Смешные скетчи навеивают на гостей шоу воспоминания о провальных свиданиях. Одно из таких вспомнил ведущий Андрей Рыбак.

– Однажды я договорился о встрече с девушкой в кафе, – рассказал он Новому каналу. – Надеялся, что это будет свидание тет-а-тет, но случилось не совсем так… Она предупредила, что к нам еще подойдет ее подруга. Сначала я подумал, что та поздоровается и оставит нас, но девчонки начали общаться между собой, и это общение затянулось. Я пытался вставить пять копеек, но это было неуместно. К тому же, меня игнорировали. Спустя полчаса разговора официант принес заказ, который вторая девушка, видимо, сделала заранее. По итогу я заплатил за себя, встал и ушел (смеется). Решил не мешать встрече.

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Случался в жизни звездного красавчика и неуместный флирт.

– Много было дурацких шуток, на которые девушки обижались. Такое стараешься забывать, – смеется Андрей. – На то он и неудачный флирт, что потом с этим человеком вы вряд ли встретитесь.

А вот в каких образах четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий будут приглашать звездных участниц на свидания – смотрите каждый вторник в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.