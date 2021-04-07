Что всегда есть в автомобиле Александра Педана во время съемок?

Звезда Нового канала «открыл» свой багажник за кулисами Improv Live Show

Ведущий Improv Live Show, реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» Александр Педан не может оставаться без физической активности надолго. В его Instagram ты всегда можешь увидеть Сашу, который покоряет горные вершины или получает права на управление яхтой. Казалось бы, что во время частых съемок новоканалец остается почти без спорта. Но не тут-то было! На все свои съемки Александр Педан возит в багажнике целый арсенал вещей, которые позволяют ему оставаться активным.

– Одно из моих правил в жизни – это заниматься с спортом с определенной периодичностью. Я не люблю спортзал, поэтому всегда ищу какие-то виды спорта, которые мне не надоедают со временем. А если надоедают, я их просто меняю. Поэтому в моем арсенале есть активности, которые могу использовать где угодно. В частности, на съемках «Хто зверху?» моя работа сидячая, что для меня не характерно. Я целый день сижу в редакторской во время съемок, смотрю, анализирую и комментирую в режиме реального времени. Не привык к такому, даже в обед после еды мне надо подвигаться. Это потому, что спорт повышает мозговую активность – доказано учеными и врачами. А на съемках мне нужны две вещи – быть в форме, и чтобы мозг работал на все сто! – объяснил свою любовь к активности ведущий Нового канала.

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Что же Александр Педан возит с собой в автомобиле во время съемок? Можем поспорить, что хотя бы одна вещь удивит тебя не на шутку!

– Как минимум, у меня в багажнике всегда лежат кроссовки, футболка и шорты, чтобы пробежаться. Потому что, например, на съемках «Эксов» не так много свободного времени, но все равно есть паузы. Также летом есть скейт или два, чтобы можно было еще кого-то подсадить. Велосипед, к сожалению, не влезает, хотя последний год я очень много на нем катался. Учитывая то, что мы снимаем «Хто зверху?» летом, возле Русановского канала, я даже привозил с собой сапборды и катался в перерыве между съемками. Перекатал также половину нашего коллектива, – рассказал Саша.

Но самое неожиданное и мимимишное из того, что ведущий Нового канала привозит с собой на съемки, остается его собачка Лави. Она поднимает настроение не только Педану, но и всем находящимся на съемочной площадке.

Не пропусти новые выпуски второго сезона Improv Live Show с Александром Педаном во вторник в 20:00 на Новом канале