Известный комик – о подколах и розыгрышах

Участник Improv Live Show Владимир Шумко (Новый канал) с детства любит пошутить над другими

Вове Шумко не нужно специально ждать 1 апреля, чтобы поприкалываться. Он любит подкалывать близких и без повода. Больше всего достается супруге юмориста Анне.

– Аня – очень пугливая, и мне нравится подшучивать над ней – немного пугать. Все не дойдут руки снять нарезку видео, как я ее пугаю, – смеется юморист. – А вообще, когда есть напряженная ситуация в семье, смех сближает. Поэтому мы с Аней часто смешим друг друга.

Вова Шумко на «ты» с юмором с самого детства.

– В школе был непослушным. Всегда смешил свой класс. Но ругали не меня, а тех, кто смеялся над моими шутками, – улыбается Шумко. – А я в этот момент делал вид, что очень серьезный ученик. Частенько учителя вызывали моих родителей, а родительские собрания начинались и заканчивались мной (смеется). Однажды с одноклассником мы съели рака из кабинета биологии. Мне в дневнике написали: «Купите школе рака».

ТОП-5 фильмов к 1 апреля от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Какое у тебя чувство юмора? ТЕСТ

Когда же мама хотела отругать сына-озорника, он разряжал обстановку юмором.

– Помню, как-то принес домой плохие отметки. Мама хотела дать подзатыльник. Поймал руку и начал с ней танцевать. Ситуация разрядилась, – поделился он.

Теперь своим юмором и харизмой участник Improv Live Show смешит не только близких, но и зрителей Нового канала. А как он это делает, можно увидеть каждый вторник в 20:00.