Сегодня, 1 апреля, в мире отмечают День смеха, или как называют его в народе, День всех дураков. Новый канал понимает в смехе и веселье, как никто другой. Поэтому предлагаем тебе пройти крутой тест на чувство юмора от Improv Live Show. Четыре смешных импровизатора эвер – Костя Трембовецкий, Рома Мищяеряков, Вова Шумко и Валик Михиенко – чье чувство юмора тебе ближе всего? Узнай прямо сейчас!

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