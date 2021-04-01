ТОП-5 фильмов к 1 апреля от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Звезда Нового канала отобрал самые крутые истории, чтобы тебе было над чем посмеяться

Сегодня в мире празднуют День смеха. Говорят, что первого апреля никому нельзя верить. Ведь все пытаются подшутить друг над другом, планируют розыгрыши и дурацкие приколы. Но получить дозу смеха можно и благодаря крутому фильму. А в них лучше всего разбирается участник Improv Live Show Костя Трембовецкий. Ему точно можно верить 1-го апреля, по крайней мере, в том, что касается кино. Специально ко Дню смеха Костя Трембовецкий подготовил для тебя ТОП-5 фильмов, которые вызовут либо улыбку, либо даже истерический смех. Выбирай и смотри!

«Слепые пятна»

Условно-досрочно освобожденный после заключения парень пытается наладить свою новую, честную жизнь, но становится случайным свидетелем неоправданной стрельбы полицейского и сомневается, как поступить.

Очень маленькое кино, которое написали те же парни, что сыграли в нём главные роли. И эта страсть создателей видна в каждом кадре их детища. Максимально уникальное, веселое, тонкое и своеобразное кино, которое незаслуженно недополучило внимания. А если бы этот фильм вышел уже после Black Lives Matter, вообще бы все «Оскары» отхватил. И абсолютно заслуженно.

«Миддлдитч и Шварц»

Двое очень талантливых импровизаторов в течении часа показывают на сцене ситуацию, взятую у людей из зала.

Единственное, над чем я смеялся вслух при самостоятельном просмотре дома за последние лет пять. Да, это не фильм, но таланта дуэта Миддлдитч и Шварц хватает, чтобы без сценария создать историю, из которой спокойно можно делать кино. Если вам нравится Improv Live Show, то обязательно посмотрите вершину импрова – никаких конкурсов, никаких гостей, никаких условий. Просто два стула, два парня и их талант создавать историю на наших глазах.

«Любовь – болезнь»

Пакистанский комик знакомится с девушкой, их отношения только начинают развиваться, но из-за болезни она впадает в кому, и пока находится в этом состоянии, парню приходится сблизиться с ее родителями.

Жанр классического ромкома очень ограничен, и поэтому к 2020-му практически иссяк. Ведь сложно делать что-то непохожее, когда уже есть «Когда Гарри встретил Салли», «Вам письмо» и т.д. И вот «Любовь – болезнь» умудряется быть чем-то новым в этом жанре. Возможно, потому что этот фильм полностью является пересказом реальной жизненной ситуации супружеской пары сценаристов этого фильма. То есть, Кумэйл Нанджиани сам эту историю пережил, сам написал по ней сценарий, и сам в нём же сыграл. Эта история априори не могла получиться нечестной и неискренней.

Какое у тебя чувство юмора? ТЕСТ

«На Кубе это особый многовековой ритуал»: Елена-Кристина Лебедь – об опыте курения сигары

«Человек – швейцарский нож»

Оказавшись на необитаемом острове, Хэнк уже почти потерял всякую надежду, но все меняется, когда на берегу он находит труп по имени Мэнни. Многофункциональность Мэнни поможет Хэнку выжить в диких условиях и заново обрести радость жизни. Вместе они отправятся в эпическое приключение, которое вернет Хэнка к девушке его мечты.

Дэниел Рэдклифф в этом фильме играет пукающий труп. Что вам ещё нужно, чтобы захотеть его посмотреть?! Ладно, кому-то такая идея может показаться пошлой, грубой и больной, но за этим скрывается трогательная история о том, как наслаждаться простыми вещами в жизни и находить уверенность в себе вместо того, чтобы полагаться на других.

«Синг Стрит»

Подросток влюбляется в девушку, и чтобы впечатлить, предлагает той сняться в клипе его группы. Девушка соглашается. Теперь парню остается только создать группу, найти её участников и научиться петь и играть.

Режиссер Джон Карни, подняв воспоминания о своей юности в Дублине 80-х, очень тонко воссоздал ту атмосферу и создал бесконечно очаровательную историю о мальчике по имени Конор, который жаждет спастись от своей удушающей жизни, организовав группу. «Синг-стрит» отвечает всем требованиям фильмов о взрослении – от неуклюжих попыток быть крутым до медленного развития уверенности и страсти в мечтах. Фильм настолько крут, что его постер висит у меня на стене над телевизором.

Хочешь хихи и хаха не только первого апреля? Тогда смотри второй сезон Improv Live Show каждый вторник в 20:00 на Новом канале

Автор: Костя Трембовецкий