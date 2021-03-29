Елена-Кристина Лебедь – об опыте курения сигары

Звезда Нового канала рассказала о приключениях во время отпуска

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь за долгие годы работы уже привыкла ко всяким неожиданностям. Но как-то во время отпуска на Кубе одному местному жителю удалось ошеломить девушку своим внешним видом. Об этом ведущая Нового канала рассказала за кулисами шоу «Где логика?»

– Просто проходила мимо, и тут ко мне подбежал мужчина, чтобы сфотографироваться. Сначала я так испугалась – показалось, что ко мне бежит человек с хоботом, у меня был ступор, – вспомнила Елена-Кристина Лебедь.

Оказалось, что те кубинские сигары, которое все видят в фильмах, слишком тонкие. Настоящая кубинская сигара намного толще. Ведь считается: чем толще сигара, тем она лучше и забористее. И хотя в повседневной жизни Елена-Кристина Лебедь не употребляет алкоголь и не курит, на Кубе ей захотелось ради интереса получить опыт курения кубинской сигары.

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– На Кубе это особый многовековой ритуал. В сигарном баре специальная тетя обрезает для вас сигару, раскуривает и даже показывает, как правильно держать. Она сразу предупреждает, что не нужно затягиваться, а только подержать дым во рту. Я как человек некурящий успела сделать один вдох и выплюнула сигару на стол. Весь мой опыт – это 15 минут приготовлений и полторы секунды позора, – со смехом поделилась ведущая «Аферисты в сетях».

Елена-Кристина Лебедь советует воздержаться от курения, ведь оно вредит здоровью. Лучше смотрите новый выпуск шоу «Где логика?» уже в этот вторник в 19:00 на Новом канале, ведь оно принесет лишь позитивные эмоции