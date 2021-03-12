ТОП-5 фильмов ужасов от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Звезда Нового канала прошелся по мистике и страхах, чтобы тебе было что посмотреть черной-черной ночью в темной-темной комнате

Считается, что фильмы ужасов – это специфический жанр для особых людей. А все потому, что наш мозг не всегда может отделять киношный вымысел от жизненной правды. Таким образом психологически трудно отстраниться от происходящего на экране. Но также бытует мнение, что фильмы ужасов идеальны для первых свиданий. Из-за страха учащается сердцебиение, и твой партнер не всегда может понять, то ли это от страшного сюжета, то ли от симпатии к тебе. Беспроигрышная схема! Наш эксперт в мире кино – бывший сценарист и человек, который каждый день смотрит хотя бы по одному фильму, участник Improv Live Show Костя Трембовецкий составил ТОП-5 фильмов ужасов на все времена. Страшной ночи тебе!

«Реинкарнация»

После смерти матери Энни Грэхем в её ранее спокойном доме начинает твориться что-то необъяснимое. Один из лучших фильмов последних лет с невероятной Тони Коллет, которую за эту роль явно обделили номинациями на все премии. Главная сила этой картины в том, что несмотря на наличие в истории сверхъестественного, корень его кроется в переживании семьей трагедии. И в этом каждый сможет соотнести себя с героями. Фильм очень своеобразный, но даже если он вам не понравится, вам понравится то, как он вам не понравился.

«Кошмар на улице вязов»

Культовая классика, которая абсолютно заслуженно носит такой статус. Всем нам снились кошмары, и всем нам хотелось их перебороть. Создателя фильма Уэса Крэйвена всю жизнь во снах преследовал образ обгоревшего бродяги, которого он увидел в детстве. И смог перебороть этот кошмар, сняв о нем фильм, в котором дети также борются с кошмаром. Независимо от жанров Фредди Крюгер точно входит в тройку лучших кинозлодеев в истории.

Не обошлось без Анджелины Джоли: Александр Педан назвал пять женщин, которые его вдохновляют

Александра Педана спасла менеджер ювелирного магазина

«Прочь»

Молодой афроамериканец знакомится с родителями своей белой девушки. Для всех молодых людей это нервный опыт, но для Криса он становится еще и кошмарным и опасным. Фильм ужасов, получивший «Оскар» за лучший сценарий и номинированный на лучший фильм – это уже повод его смотреть. Очень умная и тонкая сатира о зачастую незаметном бытовом расизме, которую упаковали в максимально увлекательный и драйвовый жанр ужасов.

«Ведьма»

В Новой Англии 1630 годов семья разваливается под действием колдовских сил, черной магии и одержимости. Все сейчас тащатся от Ани Тейлор-Джой. Кто-то из-за «Гамбита», кто-то из-за «Эммы», а карьера талантливой девчонки началась с этого ультрастильного фильма ужасов Роберта Эггерса (который еще и снял невероятный «Маяк», но он настолько уникальный, что я не смог причислить его к жанру ужасов). Фильм, который доказывает, что ужасы тоже могут иметь художественную ценность, и который дал сильный толчок жанру фолк-хоррор – атмосферным фильмам ужасов, основанным на сказках, легендах и фольклоре.

«Хижина в лесу»

Группа друзей, решивших устроить загородную вечеринку, останавливается на ночь в обычной, на первый взгляд, лесной хижине. Однако вскоре в ней начинает происходить цепь странных и необъяснимых событий. Описание сюжета похоже на все стандартные фильмы ужасов одновременно. И в этом как раз весь смысл. Этот фильм — дань уважения классическим ужастикам и одновременно остроумная пародия на них. Но комедийная составляющая ничуть не мешает авторам нагнать на зрителя ужас.

Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show с Костей Трембовецким 23 марта в 20:00 на Новом канале. Будет страшно смешно!