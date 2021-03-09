Александра Педана спасла менеджер ювелирного магазина

Сюрприз на 8 Марта мог превратиться в анекдот

Праздник весны и женщин прошел, а звезды продолжают делиться интересными воспоминаниями. Забавную историю о подарке жене на 8 Марта рассказал ведущий второго сезона Improv Live Show и участник «Где логика?» (Новый канал) Александр Педан. Он вспомнил, как его спасла консультант в ювелирном магазине за минуту до совершения самой нелогичной покупки в его жизни.

– Однажды я поехал покупать подарок жене на 8 Марта, – рассказывает Александр Педан. – Мне очень понравился один браслет, поэтому решил взять его своей Инне. Когда дошло до оплаты покупки, то меня остановила девочка-менеджер и сказала: «Извините, но вы уже покупали такой вашей жене год назад на 8 Марта». Представьте, какой анекдот. Я был очень благодарен тогда, что у нее такая хорошая память, в отличие от моей «девичьей».

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Вообще логика в Александра Педана работает на высшем уровне. Кстати, не только у него, но и еще у многих звезд украинского шоу-бизнеса. Не верите? А увидите сами. Уже сегодня, 9 марта, в 19:00 смотрите премьеру интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» на Новом канале.

– Мне кажется, что в последнее время на телевидении не хватает развивающих шоу, – говорит телеведущий. – Мы живем во время, когда все развлекает, но нужно же где-то черпать информацию. А этот проект просто идеальный, потому что сочетает в себе все компоненты. Считаю, что его должны смотреть и дети, чтобы научиться чему-то новому, и взрослые, потому что круто потренировать у экрана свое логическое мышление.

Ждите сразу два выпуска! Сначала певица Злата Огневич и актриса Ксения Мишина посоревнуются с актером Тарасом Цымбалюком и юмористом-сценаристом Александром Эллертом. А в 20:00 состоится настоящая битва титанов: певицы Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина – против телеведущих Александра Педана и Юрия Горбунова.