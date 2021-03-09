Александр Педан назвал пять женщин, которые его вдохновляют

Узнай, какие влиятельные леди мотивируют звезду Нового каналане

Ведущий Improv Live Show Александр Педан никогда не стесняется говорить о людях, которые его вдохновляют и искренне восхищают. Саша не страдает звездной болезнью, поэтому всегда готов отметить чьи-то победы и достижения. В Международный женский день Александр Педан решил рассказать о женщинах, которыми восхищается.

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– Я не хочу упустить возможность рассказать о женщинах, которые покорили талантом, силой духа и стали для меня примером. Конечно, важнейшие для меня женщины – это мама, жена и дочь, которых очень люблю, – сказал новоканалец.

В честь 8 Марта Александр Педан решил рассказать о своей мировой пятерке сверхженщин.

Ирина Галай

– Ирина Галай – первая украинская девушка, которая взошла на Эверест. Для меня эта история совсем странная, ведь Галай – не классическая спортсменка, не живет с детства в ритме соревнований. Мне известно, как много и интенсивно она тренируется. Альпинизм и моя страсть, но самая высокая из вершин – пока мечта.

Инна Поперешнюк

– Инна Поперешнюк – соучредитель компании Новая Почта и бренд-посол движения New Run. Она прошла путь от новичка до фаната бега и решила популяризировать этот спорт среди украинцев. Уже несколько лет ежедневно пробегает свои 5-10 километров, и не жалеет ни сил, ни времени для своей социальной миссии.

Христя Фриланд

– Христя Фриланд – украинка по происхождению, но родилась и выросла в Канаде. Она была вице-премьером, а теперь возглавила канадское министерство финансов. Впервые в истории Канады этот пост заняла женщина. Причем ей доверили управление Минфином в очень непростое время – экономического спада как в стране, так и во всем мире на фоне пандемии. Для меня это означает, что она – суперпрофи в своем деле.

Джоан Роулинг

– Как поклонник фэнтези, не могу не вспомнить писательницу Джоан Роулинг. Она популяризирует мой любимый жанр литературы, ведь «Поттериана» перевернула весь мир. Роулинг стала одним из самых успешных авторов в истории. Книги о Гарри Поттере даже включили в школьные программы многих стран мира.

Анджелина Джоли

– Анджелину Джоли я отмечаю не за красоту и актерское мастерство. Слежу за ее социальной деятельностью. Как посол доброй воли ООН она уделяет очень много времени помощи развивающимся странам. Борется с насилием, бедностью и болезнями. Усыновила троих детей, имея еще столько же своих.

Александр Педан призывает вдохновляться женщинами и смотреть второй сезон Improv Live Show с 23 марта в 20:00 на Новом канале!