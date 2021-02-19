Саша Педан раскрыл секрет счастливых отношений

Ведущий Improv Live Show и «Эксы» рассказал, почему жена не хочет публичности, и почему он ездит отдыхать без нее

25 лет со дня знакомства, 17 лет в браке, двое детей и одна собака – так коротко можно описать пару Саши и Инны Педан. А если вдуматься в цифры, такими длительными отношениями не то что звезды шоу-бизнеса, непубличные пары редко могут похвастаться. В чем секрет счастливой супружеской жизни Педана – Новый канал узнал у ведущего Improv Live Show и «Эксы».

– Для меня важно, что в отношениях я чувствую себя хорошо и гармонично, – рассказывает он. – Мы с женой открыты к диалогу, поиску компромисса в спорных моментах. Честно обсуждаем все нюансы наших отношений. А еще принимаем друг друга такими, какие есть. Еще в начале нашей семейной жизни Инна приняла мое желание стать публичным человеком, и всячески меня поддерживала. А я уважаю ее выбор жить обычной жизнью, без постороннего внимания. Инна не любит светские тусовки. Но пойти на них может, если для меня это очень важно. Хотя мы с ней разные, нас объединяет любовь – наверное, это и есть самый главный секрет гармоничных отношений.

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Познакомились супруги еще в школе. Инна сразу приглянулась Саше. Но их пути на время разошлись. Вторая судьбоносная встреча произошла уже в институте.

– Первые свидания происходили зимой, – вспомнил Педан. – Денег на кафе не было, поэтому мы сидели на лавочках. В этом тоже присутствует своя романтика.

Сейчас их семью многие считают эталоном гармоничных отношений. Когда двое кардинально разных людей не переделывают, а принимают друг друга.

– Мы можем ездить отдыхать отдельно, потому что доверяем друг другу. Да и пробовали совмещать мои экстремальные поездки с семейным отдыхом, не получилось, – улыбается ведущий Нового канала. – Инна нервничает, я тоже не могу насладиться. Поэтому на экстрим еду без жены.

А вот будет ли супруга на эфире Improv Live Show – узнаем с 23 марта в 20:00 на Новом канале.