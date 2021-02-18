Влад Яма, Татьяна Песик и Ирина Сопонару – о факапах на сцене

Звезды поделились, как импровизировали, когда забывали слова и движения на сцене

На съемках второго сезона Improv Live Show какие только звезды не импровизировали вместе с юмористами. Оля Полякова, Леся Никитюк, Маша Ефросинина, Alyona Alyona, Саша Рудинский – и это малая часть гостей шоу, которых покажет Новый канал с 23 марта в 20:00. Все они удивлялись умению четверки импровизаторов молниеносно шутить. В Improv Live Show нет сценария, и юмор рождается прямо на сцене. Почему их это восхищало? Просто даже тем, кто работает по сценарию, импровизация может пригодится в любой момент. Сколько бы они не репетировали – отвлеклись, и все моментально вылетело из головы. За кулисами Improv Live Show Новый канал узнал, как они выкручиваются в подобных ситуациях.

Улыбаемся и машем

Опытный хореограф Влад Яма, когда забывает движения, очаровывает зрителей харизмой.

– В профессиональной деятельности приходилось использовать импровизацию, – рассказывает он. – Забыл движения? Не останавливайся! Делай их уверенно, будто так и должно быть. Главное правило танцовщиков – даже когда лажаешь, улыбайся.

Смех и юмор

Актриса «Женского Квартала» Татьяна Песик заполняет паузы шутками

– Из недавнего – забыла слова во время концерта в Одессе. Как раз играли номер с Валиком Михиенко, – улыбается она. – Стояли и смотрели друг на друга, не понимали, кто следующий говорит. Пауза затянулась, мы начали накидывать шутки.

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Жизненный монтаж

Коллега Тани по сцене Ирина Сопонару тоже может забыть слова во время выступления.

– Ой, как я облажалась во время концерта, – смеется она. – Причем этот номер идеально играла примерно 200 тысяч раз. И тут выхожу, играю, в моей голове что-то перещелкивает, понимаю, что не помню текст. Просто «вырезаю» кусок номера и продолжаю играть с того момента, который помнила. Это был сюрприз для моих партнеров (смеется). Причем не самый приятный.

А вот как смогут звезды импровизировать на сцене Improv Live Show, можно будет увидеть с 23 марта в 20:00 на Новом канале.