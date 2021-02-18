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Участник Improv live Show признался, что не любит разговаривать по телефону

Участник Improv live Show признался, что не любит разговаривать по телефону

Звезда Нового канала рассказал, что чувствует себя некомфортно в разговоре с незнакомцами

Недавно сеть разорвало новое приложение для коммуникации под названием Clubhouse. Попасть туда можно лишь по приглашению, а общение происходит в неких «комнатах» с определенной тематикой, где есть спикеры и слушатели. Преимущество в том, что каждый желающий может стать спикером и поговорить с любым человеком, даже со знаменитостью.

Удивительно то, насколько популярным стал Clubhouse именно сейчас. Ведь уже многие годы люди отдают предпочтение обмену сообщениями нежели разговору по телефону. Это касается и участника Improv live Show (Новый канал) Валика Михиенко.

Участник Improv live Show признался, что не любит разговаривать по телефону

– Да, я не люблю разговаривать по телефону. Особенно тяжело даются звонки с незнакомых номеров. Но с близкими пообщаться хочется. Почему так, не знаю, надо разбираться. А вот групповой разговор в чате мне кажется легче и комфортнее, чем телефонный или даже вживую. За время пользования Clubhouse случалось, что мне было легко общаться с людьми, с которыми личный разговор бы не задался, – признался Валик Михиенко.

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Как отмечает комик, сейчас сложно найти человека, с которым бы хотелось поговорить по телефону спонтанно. Если рассматривать ситуацию с психологической точки зрения, то такой страх связан с негативным опытом в прошлом. Например, если кто-то звонит предложить ненужные услуги в неподходящее время. Но есть узкий круг незнакомцев, которых иногда очень хочется услышать в телефоне.

– С удовольствием я бы поболтал по телефону с доставщиком еды. Это означает, что он уже рядом, и скоро можно покушать, – смеется импровизатор.

Не пропусти премьеру второго сезона Improv live Show с Валиком Михиенко 23 марта в 20:00 на Новом канале

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