Как Костю Трембовецкого перепутали с MELOVIN

Импровизатор рассказал о бремени популярности артиста

Участник Improv Live Show Костя Трембовецкий относится к тем звездам украинского шоу-бизнеса, которые очень ровно реагируют на свою медийность. За годы работы в различных проектах его стали узнавать все чаще. Но был и один случай в карьере Трембовецкого, когда его перепутали з другой знаменитостью, а именно с MELOVIN. Об этом звезда Нового канала рассказал на YouTube-канале в «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ ЗЛОЙ ПОДКАСТ».

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Казалось бы, как и где можно было перепутать блондина Костю Трембовецкого и брюнета з яркой линзой MELOVIN. Но на съемках Improv Live Show меловинаторы умудрились удивить импровизатора.

Он не может понять, как у одного человека может быть толпа фанатов, которая восхищается абсолютно всем, что тот делает. Ведь, по мнению Кости, один человек не может все делать хорошо.

– После концерта Improv Live Show, когда у нас был гостем MELOVIN, между съемками я вышел через черный ход подышать на улицу, где обычно никого нет. Выхожу, а за углом стоят две девочки. Они видят меня и одна кричит куда-то: «О, это Костя!» На меня выбегает четыреста человек, «аааааа». А MELOVIN тоже Костя (смеется). Со мной сфоткалась только та, которая сказала, что это Костя. Она была рада меня увидеть. И я ушел. А вот MELOVIN лишний час отсиделся в гримерке, чтобы все они ушли, – поделился Костя Трембовецкий.

Не пропусти второй сезон Improv Live Show с 23 марта в 20:00 на Новом канале